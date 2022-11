Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP au troisième trimestre, la définition du bénéfice net de la société, a été comparé aux prévisions d'une perte de 6 milliards de dollars dans un sondage d'analystes fourni par la société.

BP a réalisé un bénéfice de 3,3 milliards de dollars un an plus tôt et un bénéfice de 8,45 milliards de dollars, le plus élevé depuis 14 ans, au deuxième trimestre de 2022.