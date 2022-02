BP quitte la Russie pour un montant pouvant atteindre 25 milliards de dollars après l'invasion de l'Ukraine.

Rosneft représente environ la moitié des réserves de pétrole et de gaz de BP et un tiers de sa production. La cession de cette participation entraînera des charges pouvant atteindre 25 milliards de dollars, a déclaré le géant britannique du pétrole et du gaz, sans préciser comment il compte s'en sortir.

"J'ai été profondément choqué et attristé par la situation qui se déroule en Ukraine et je suis de tout cœur avec toutes les personnes touchées. Elle nous a amenés à repenser fondamentalement la position de BP vis-à-vis de Rosneft", a déclaré Bernard Looney, directeur général de BP.

Ce retrait rapide représente la mesure la plus audacieuse jamais prise par une compagnie pétrolière occidentale ayant des activités en Russie, y compris la société française TotalEnergies, dans un contexte d'escalade de la crise entre l'Occident et Moscou.

Le ministre britannique des Affaires, Kwasi Kwarteng, qui avait exprimé vendredi sa "préoccupation" concernant la participation de BP dans Rosneft lors d'un appel avec Looney, a salué la décision.

"L'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie doit être un signal d'alarme pour les entreprises britanniques ayant des intérêts commerciaux dans la Russie de Poutine", a-t-il déclaré sur Twitter.

Auparavant, le président Vladimir Poutine avait mis la dissuasion nucléaire russe en état d'alerte maximale face aux représailles occidentales pour son invasion de l'Ukraine, notamment en bloquant l'accès au système de paiement international SWIFT pour certaines banques russes.

Et le fonds souverain norvégien de 1 300 milliards de dollars, le plus important au monde, va céder ses actifs russes à la suite de l'invasion de l'Ukraine, a déclaré son premier ministre.

COUP DE MASSUE SUR LES DIVIDENDES

BP a déclaré que sa décision et le choc financier qu'elle a subi n'auront aucune incidence sur ses objectifs financiers à court et à long terme dans le cadre de sa stratégie visant à abandonner le pétrole et le gaz au profit de carburants à faible teneur en carbone et d'énergies renouvelables.

M. Looney et son prédécesseur au poste de PDG, Bob Dudley, se retireront tous deux du conseil d'administration de Rosneft, dont BP a acquis une participation dans le cadre de la vente de sa participation dans TNK-BP en 2013, pour un montant de 12,5 milliards de dollars.

BP a tenu une réunion du conseil d'administration vendredi et une autre dimanche au cours desquelles la décision de quitter Rosneft, ainsi que deux autres coentreprises que BP a avec Rosneft en Russie, a été prise, a déclaré un porte-parole de la société.

La sortie de Rosneft entraînera une charge hors trésorerie de 11 milliards de dollars au titre des opérations de change, que BP n'inclura plus dans ses comptes. BP a déclaré qu'elle s'attendait également à une deuxième charge hors trésorerie pouvant atteindre 14 milliards de dollars, pour la "valeur comptable" de Rosneft.

BP a reçu des revenus de Rosneft sous forme de dividendes qui ont totalisé environ 640 millions de dollars en 2021, soit à peu près 3 % de son flux de trésorerie d'exploitation global.

La société compte actuellement environ 200 employés en Russie, dont la plupart sont des employés locaux, a précisé le porte-parole de BP.

De nombreuses autres sociétés énergétiques occidentales sont présentes en Russie, notamment TotalEnergies qui détient une participation de 19,4 % dans Novatek et 20 % du projet Yamal LNG.

Dans le contexte actuel, toute société européenne ou américaine possédant des actifs en Russie doit envisager des mesures similaires", a déclaré à Reuters Henning Gloystein, analyste d'Eurasia Group.

Graphic : BP se retire de sa participation dans Rosneft :