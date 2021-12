BP rachète un partenariat de pipelines américains pour un montant de 723 millions $.

La société a déclaré lundi que les détenteurs de parts de BP Midstream recevront 0,575 action dépositaire américaine de BP pour chaque part qu'ils détiennent, ce qui se traduit par un prix total d'environ 723 millions de dollars pour la transaction, selon les calculs de Reuters. BP détient déjà environ 54 % du partenariat, selon les données de Refinitiv.

BP a créé BP Midstream Partners en tant que société en commandite principale (MLP) pour posséder, exploiter et acheter principalement des oléoducs et des actifs de stockage payants. En août, elle a proposé d'acheter le reste de BP Midstream.

"Cette transaction renforcera les intérêts de BP dans les actifs intermédiaires qui soutiennent sa chaîne de valeur des carburants aux États-Unis et simplifiera la structure de propriété et de gouvernance de ces actifs", a déclaré BP dans un communiqué.

L'industrie pétrolière et gazière a financé des milliards de dollars de produits de pipeline et de stockage dans le cadre de MLP fiscalement avantageuses depuis les années 1980, mais plusieurs sociétés de pipeline se sont restructurées ces dernières années après que les régulateurs américains ont déclaré qu'elles ne seraient plus autorisées à récupérer un abattement fiscal.

Le raffineur américain Phillips 66 a dévoilé une opération similaire en octobre lorsqu'il a déclaré qu'il achèterait les parts restantes de Phillips 66 Partners pour 3,4 milliards de dollars.