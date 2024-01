BP p.l.c. figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - raffinage et distribution (77,5%). A fin 2022, le groupe exploite 7 raffineries (dont 3 aux Etats-Unis) et dispose d'un réseau de près de 20 650 stations-service (dont 7 750 aux Etats-Unis) ; - exploration et production d'hydrocarbures (22,1%) : pétrole (1 214 000 de barils produits par jour) et gaz naturel (201,1 millions de m3 produits par jour) ; - autres (0,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (29,5%) et autres (70,5%).