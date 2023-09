BP prévoit d'investir jusqu'à 10 milliards d'euros (10,7 milliards de dollars) dans les carburants à faible teneur en carbone, les énergies renouvelables et la recharge des véhicules électriques en Allemagne d'ici la fin de la décennie, afin de rivaliser avec les compagnies d'électricité locales, alors que la concurrence sur la transition énergétique de la plus grande économie d'Europe s'intensifie.

L'Allemagne fait partie des quelques pays ciblés par BP pour déployer à grande échelle sa stratégie d'abandon des combustibles fossiles au profit de combustibles et d'électricité à faible teneur en carbone.

Les projets d'expansion du réseau local de chargeurs rapides pour véhicules électriques de BP, de décarbonisation de ses raffineries et de développement de l'énergie éolienne sont au cœur de l'effort d'investissement allemand. BP est également en train de mettre en place une plate-forme locale pour importer de l'hydrogène à faible teneur en carbone.

"Nous parlons de raffineries, nous parlons du plus grand réseau de stations-service en Allemagne, nous parlons de relations commerciales existantes, de marques fortes", a déclaré Patrick Wendeler, qui préside le conseil d'administration de BP Europe, à Reuters.

"Ce sont là d'excellents atouts sur lesquels nous pouvons nous appuyer et que d'autres n'ont pas sous cette forme. C'est un avantage.

Les 10 milliards d'euros sont de nouveaux investissements, qui comprennent toutefois un paiement de 678 millions d'euros que BP doit effectuer après avoir obtenu en juillet deux licences lors de la récente vente aux enchères d'éoliennes en mer en Allemagne.

BP prévoit de dépenser entre 55 et 65 milliards de dollars dans ses nouvelles activités de transition entre 2023 et 2030, lorsque la somme sera égale à ses investissements dans le pétrole et le gaz.

L'ancien PDG Bernard Looney, qui a démissionné à la fin de la journée de mardi à la surprise générale pour n'avoir pas divulgué tous les détails de ses relations personnelles passées avec des collègues, a récemment déclaré à Reuters qu'il ne réduirait pas davantage sa stratégie de transition énergétique après avoir cédé un peu de terrain au début de l'année.

L'ampleur des investissements ne manquera pas de mettre à l'épreuve les compagnies d'électricité en place, qui peinent à rivaliser avec la puissance financière des compagnies pétrolières.

BP est présent en Allemagne depuis plus d'un siècle par l'intermédiaire des sociétés qui l'ont précédé et y emploie environ 4 000 personnes, soit près de 6 % de son effectif total.

M. Wendeler a déclaré qu'il y aurait des domaines dans lesquels BP apporterait de nouvelles compétences ou conserverait des compétences existantes, refusant de dire si la main-d'œuvre augmenterait à la suite des investissements.

BP a récemment ouvert un nouveau bureau à Hambourg, chargé de superviser l'expansion de ses activités dans le domaine de l'énergie éolienne en mer.

"Et nous aurons des domaines où nous nous consoliderons, parce que le système énergétique existant est en fort déclin", a-t-il déclaré, ajoutant que la capacité de production de pétrole brut en Allemagne allait encore diminuer.

BP exploite deux raffineries en Allemagne - Lingen et Gelsenkirchen - ainsi qu'Aral, le plus grand réseau de stations-service d'Allemagne. Il fournit également plus de 1 700 points de chargement rapide de VE en Allemagne via sa marque Aral.

D'ici 2030, BP prévoit d'avoir jusqu'à 20 000 points de charge, a déclaré M. Wendeler, espérant ainsi profiter de l'adoption croissante des véhicules électriques, alors que les constructeurs automobiles, de Volkswagen à BMW, lancent de nouveaux modèles.

L'attribution à BP de l'appel d'offres allemand pour l'éolien en mer, aux côtés de TotalEnergies, a fait la une des journaux, les majors pétrolières ayant battu des opérateurs historiques tels que RWE et Orsted.

BP utilisera principalement l'électricité pour satisfaire sa propre demande en Allemagne.

Ses concurrents, dont Shell, Orsted et RWE, ont contesté le bien-fondé économique de l'offre de BP, qui, selon eux, générera des rendements de 6 à 8 %.

RWE, qui prévoit de dépenser 15 milliards d'euros en Allemagne d'ici à 2030, s'est retiré de la course parce qu'il a estimé que l'offre avait atteint des niveaux insoutenables, a déclaré son PDG.

M. Looney avait défendu la candidature de l'éolien en mer, affirmant qu'il s'attendait à une forte demande d'énergie propre.

"Les électrons verts seront rares dans les années 2030. Et par rareté, nous voulons dire qu'ils seront chers".

(1 dollar = 0,9326 euro)