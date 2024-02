(Alliance News) - BP PLC a célébré jeudi l'arrivée d'un navire gazier au large de l'Afrique de l'Ouest, qu'elle a qualifiée d'"étape majeure" pour son projet dans cette région.

La major pétrolière basée à Londres a déclaré que le Gimi, un navire flottant de gaz naturel liquéfié, était arrivé à destination à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Le navire est exploité par BP, Kosmos Energy Ltd, la société pétrolière Petrosen basée à Dakar, au Sénégal, et la société pétrolière mauricienne SMH.

Le navire est un "élément essentiel" du projet Greater Tortue Ahmeyim, qui devrait produire 2,3 millions de tonnes de GNL par an au cours de la phase 1.

"L'arrivée réussie et en toute sécurité du navire FLNG est un nouveau pas en avant pour la phase 1 du projet GTA et témoigne de l'engagement de notre équipe et de nos partenaires à réaliser ce projet en toute sécurité. Les personnes à l'origine du projet ont relevé de nombreux défis, y compris la pandémie, pour orchestrer un exploit technique majeur. Nous nous concentrons pleinement sur l'achèvement du projet en toute sécurité et sur l'ouverture d'un nouveau chapitre énergétique en Mauritanie et au Sénégal", a déclaré Emil Ismayilov, vice-président senior de BP pour la Mauritanie et le Sénégal.

Le projet devrait produire du GNL pendant plus de 20 ans, selon BP.

"Le gaz sera transporté par gazoduc jusqu'au navire FLNG sur la plate-forme GTA, où il sera refroidi par cryogénie dans les quatre trains de liquéfaction du navire et stocké avant d'être transféré sur des méthaniers. Gimi peut stocker jusqu'à 125 000 mètres cubes de GNL".

Les actions de BP étaient en baisse de 2,1% à 466,39 pence l'unité jeudi matin à Londres, tandis que Kosmos Energy n'était pas négociée à 445,00 pence l'unité.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.