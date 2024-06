Le nouveau PDG de BP, Murray Auchincloss, a imposé un gel des embauches et mis en pause les nouveaux projets d'éoliennes en mer, afin de remettre l'accent sur le pétrole et le gaz dans un contexte de mécontentement des investisseurs à l'égard de sa stratégie de transition énergétique, selon des sources au sein de l'entreprise.

Ces mesures, qui n'ont pas été signalées précédemment, font partie de la décision de M. Auchincloss de ralentir les investissements dans des projets à gros budget et à faible émission de carbone, en particulier dans l'éolien en mer, qui ne devraient pas générer de liquidités avant des années, ont déclaré plusieurs sources de BP qui ont refusé d'être nommées.

Elles marquent un revirement radical par rapport à la direction prise par le prédécesseur du PDG, Bernard Looney, pour s'éloigner rapidement des combustibles fossiles. Cela a pesé sur les actions de BP, car les bénéfices tirés des énergies renouvelables ont diminué, tandis que les bénéfices tirés du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche dans le sillage de la pandémie de COVID-19 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

BP a réaffecté des dizaines de personnes chargées d'identifier de nouvelles opportunités dans le domaine des énergies renouvelables à des projets déjà en cours, tels que l'éolien offshore en Grande-Bretagne et en Allemagne, ont indiqué trois sources.

M. Auchincloss et la directrice financière Kate Thomson ont donné la priorité à l'investissement, voire à l'acquisition de nouveaux actifs pétroliers et gaziers, en particulier dans le golfe du Mexique et dans les bassins de schiste terrestres des États-Unis, où BP a déjà d'importantes activités, ont indiqué des sources de la société informées de la situation.

BP envisagera également d'investir dans les biocarburants et dans certaines activités à faible émission de carbone qui peuvent générer des rendements à court terme. En début de semaine, BP a accepté d'acheter la participation de 50 % du négociant en céréales Bunge dans la coentreprise brésilienne de sucre et d'éthanol BP Bunge Bioenergia pour un montant de 1,4 milliard de dollars.

On s'attend également à ce que BP procède à des suppressions d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables, bien qu'aucun objectif précis n'ait été fixé, ont indiqué les sources, ajoutant que BP avait imposé un gel des embauches à l'échelle de l'entreprise, à quelques exceptions près, notamment pour le personnel de première ligne et le personnel chargé de la sécurité.

M. Auchincloss a promis une approche pragmatique depuis qu'il a pris ses fonctions en janvier, quatre mois après la démission de M. Looney, qui n'avait pas divulgué ses relations avec des employés.

En mai, M. Auchincloss a annoncé une campagne de réduction des coûts de 2 milliards de dollars d'ici à la fin de 2026 par rapport à 2023. Âgé de 53 ans, il a également réduit son équipe de direction de 11 à 10 membres.

BP a déclaré à Reuters que M. Auchincloss avait défini six priorités "pour faire de BP une entreprise plus simple, plus ciblée et à plus forte valeur ajoutée".

Ces priorités comprennent le recentrage de l'entreprise et la réalisation de "la prochaine vague de gains d'efficacité et des projets de croissance de BP".

"Les mesures que nous prenons s'inscrivent dans cette perspective et, bien entendu, sont toutes au service de notre objectif d'accroître la valeur de BP", a déclaré le groupe.

L'embauche externe la plus médiatisée de BP sous Looney a été celle d'Anja-Isabel Dotzenrath, une ancienne directrice de RWE Renewables qui a rejoint l'entreprise en 2022 pour diriger sa division des énergies renouvelables et du gaz, mais qui s'est retirée pour des raisons personnelles en avril.

Son successeur, William Lin, cadre expérimenté de BP, devrait mettre davantage l'accent sur les opérations gazières lorsqu'il prendra ses fonctions dans les mois à venir, ont déclaré deux sources.

Les actions de BP ont enregistré des performances inférieures à celles de ses rivales au cours des derniers mois, ce qui a donné lieu à des spéculations sur la possibilité d'un rachat de l'entreprise.

Cette situation a accru la pression sur M. Auchincloss, qui cherche à rassurer les investisseurs qui jonglent entre la nécessité de décarboniser l'économie mondiale et la demande croissante de combustibles fossiles à court terme.

BP a consacré 2,5 milliards de dollars aux énergies renouvelables, à l'hydrogène, à la recharge des véhicules électriques et aux biocarburants en 2023, sur un total de 16 milliards de dollars d'investissements.

RETOUR AU NOIR

BP est la seule grande compagnie pétrolière à s'être fixé des objectifs de réduction de la production de pétrole et de gaz. L'année dernière, Shell a modifié sa stratégie pour se concentrer sur les activités à haut rendement, en réduisant ses investissements dans de nombreuses activités liées aux énergies renouvelables et aux énergies à faible teneur en carbone.

En février 2023, BP a ramené de 40 % à 25 % son principal engagement de réduction de la production de pétrole et de gaz entre 2019 et 2030. Elle a maintenu ses objectifs en matière d'énergies renouvelables pour 2030, y compris le développement d'une capacité installée de 10 gigawatts.

Le mois dernier, M. Auchincloss a encore assoupli la formulation de l'objectif pour 2030.

Autre signe de changement, BP a embauché plusieurs personnes dans son équipe d'exploration, dirigée par Bryan Ritchie depuis mai, alors qu'elle tente de reconstituer ses réserves afin de maintenir, voire d'augmenter sa production.

BP alloue également davantage de capitaux et de main-d'œuvre au développement de nouveaux gisements tels que les découvertes de Kaskida, Tiber et Gila dans le golfe du Mexique.

Au cours des dernières semaines, BP a également remanié sa division "fusions et acquisitions" en la combinant avec la division "développement commercial" dirigée par Sam Skerry, selon trois sources.

En octobre dernier, BP a déclaré qu'elle disposait de 18 milliards de barils d'équivalent pétrole et gaz en ressources, ce qui représente 20 années de sa production actuelle qui pourraient être développées pour maintenir son niveau de production de 2022 dans les limites de son objectif de rendement.