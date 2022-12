BP plc mise sur l'hydrogène : le groupe développe un grand centre d'hydrogène à faible teneur en carbone autour de sa raffinerie de Whiting, dans l'Indiana, pour fournir les entreprises, l’industrie et les transports. Il a également réalisé des investissements similaires en Australie, en Europe et en Grande-Bretagne, et vise aujourd’hui Oman et la Mauritanie.

