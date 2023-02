BP va acheter TravelCenters of America pour 1,3 milliard de dollars

(Reuters) - TravelCenters of America Inc. a annoncé jeudi qu'il serait racheté par BP Plc pour environ 1,3 milliard de dollars en espèces, alors que le géant britannique de l'énergie cherche à étendre sa présence aux États-Unis en matière de commodités de voyage et d'approvisionnement en carburant.

La commodité est l'un des cinq moteurs de croissance de transition stratégique de BP. D'ici 2030, la société cotée à Londres souhaite que la moitié environ de ses investissements annuels soient consacrés à ces moteurs de croissance de transition.