Big Oil double ses bénéfices lors de la superproduction de 2022

La flambée des bénéfices a donné aux compagnies pétrolières la possibilité d'augmenter leurs dépenses dans des projets pétroliers et gaziers, et à certaines d'entre elles la chance de repenser les stratégies de transition énergétique pour répondre aux nouvelles demandes de sécurité d'approvisionnement.

Les 219 milliards de dollars de bénéfices combinés ont permis à BP, Chevron, Equinor, Exxon Mobil, Shell et TotalEnergies d'inonder les actionnaires de liquidités.

Les principales compagnies pétrolières occidentales ont versé un montant record de 110 milliards de dollars en dividendes et en rachats d'actions aux investisseurs en 2022, suscitant des appels indignés aux gouvernements pour qu'ils imposent des taxes exceptionnelles à l'industrie afin d'aider les consommateurs à faire face à la flambée des coûts énergétiques.

Mercredi, la société norvégienne Equinor a annoncé un doublement de son bénéfice d'exploitation ajusté en 2022, à 74,9 milliards de dollars, grâce à la flambée des prix du gaz naturel en Europe et alors qu'elle est devenue le plus grand fournisseur de gaz en Europe après que la société russe Gazprom a réduit ses livraisons dans le cadre du soutien de l'Occident à l'Ukraine.

L'année dernière, les compagnies pétrolières se sont également retirées de la Russie, un important producteur d'énergie, ce qui a entraîné d'énormes dépréciations, notamment la sortie de BP, pour 24 milliards de dollars, de sa participation de 19,75 % dans le géant pétrolier Rosneft, contrôlé par le Kremlin.

FAIBLE ENDETTEMENT

La forte hausse des prix du pétrole et du gaz, la baisse des niveaux d'endettement et la chute brutale de l'approvisionnement de l'Europe par la Russie ont également poussé les conseils d'administration à augmenter leurs dépenses dans la production de combustibles fossiles, les gouvernements donnant la priorité à la sécurité de l'approvisionnement.

Le directeur général de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, a déclaré après que la société française a annoncé des bénéfices records de 36,2 milliards de dollars mercredi que la toile de fond mondiale restait très favorable aux sociétés énergétiques, l'assouplissement des mesures COVID-19 en Chine faisant grimper la demande pour 2023.

"Nous ne serions pas surpris de voir le pétrole revenir à 100 dollars le baril", a déclaré M. Pouyanne. Les prix de référence du pétrole sont actuellement proches de 85 dollars le baril. [O/R]

Les entreprises européennes qui ont exposé leurs plans pour réduire ou ralentir les investissements dans le pétrole et le gaz et construire de grandes entreprises d'énergies renouvelables et à faible émission de carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont ajusté leurs stratégies.

Aucune n'a été plus catégorique que la décision du directeur général de BP, Bernard Looney, de faire marche arrière sur les plans visant à réduire la production de pétrole et de gaz et les émissions de carbone de la société britannique d'ici 2030.

"Nous avons besoin d'une énergie à plus faible teneur en carbone, mais nous avons également besoin d'une énergie sûre et d'une énergie abordable. Et c'est ce que les gouvernements et la société du monde entier demandent", a déclaré M. Looney mardi.

Les actions de BP ont atteint leur plus haut niveau en trois ans et demi mercredi, s'appuyant sur un gain de 7,6% un jour plus tôt suite aux résultats et au changement de stratégie.

Oswald Clint, analyste chez Bernstein, a qualifié BP de "leçon de pragmatisme, de priorisation et de performance", la notant "surperformance".

"Le pragmatisme prend la priorité cette semaine alors qu'un monde en pénurie d'énergie ainsi que des gouvernements suppliant des entreprises comme BP d'en faire plus provoquent une réaction. BP se penchera davantage sur le pétrole et le gaz pour le reste de cette décennie", a déclaré Clint dans une note.