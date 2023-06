Bp : démarrage d'un nouveau champ gazier en Inde

Reliance Industries Limited (RIL) et bp confirment le début de la production du champ MJ, le dernier des trois nouveaux développements majeurs en eaux profondes que le consortium RIL-bp a mis en production dans le bloc KG D6, au large de la côte est de l'Inde.



Le démarrage de la production de gaz et de condensats du champ MJ fait en effet suite à ceux des champs R-Cluster en décembre 2020 et Satellite Cluster en avril 2021. Les trois développements utilisent l'infrastructure de hub existante pour le bloc.



Ensemble, les trois champs devraient produire environ 30 millions de mètres cubes standard de gaz par jour lorsque MJ atteindra son pic de production, soit environ un tiers de la production intérieure actuelle de gaz de l'Inde et environ 15% de la demande du pays.



