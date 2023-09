Bp : inauguration d'un 'Gigahub' de recharge au Royaume-Uni

bp pulse, The EV Network (EVN) et NEC Group ont inauguré aujourd'hui le plus grand centre de recharge public pour véhicules électriques (VE) du Royaume-Uni sur le campus NEC dans les West Midlands.



Ce 'Gigahub™ constitue 'le plus gros investissement privé dans la recharge électrique au Royaume-Uni', a souligné le député Jeremy Hunt, présent lors de l'inauguration.



'Ce site inédit marque une étape importante dans notre déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques à travers le pays', a-t-il expliqué en substance.



Le Gigahub™ aidera à desservir les sept millions de visiteurs attirés chaque année par le campus NEC.



Capable de charger 180 véhicules électriques simultanément, le Gigahub™ est doté de chargeurs CC ultra-rapides de pointe de 16 x 300 kW. Le site dispose également de 150 points supplémentaires pour la recharge de 7 kW.



