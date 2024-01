Bp : vers une restructuration de ses projets avec Equinor

bp et Equinor ont annoncé hier un accord visant à restructurer la propriété de leurs projets éoliens offshore américains communs.



Une fois achevée, cette restructuration verra bp prendre la participation de 50 % d'Equinor dans les projets Beacon Wind 1 et 2, tandis qu'Equinor prendra les 50% de participation détenus par bp dans les projets Empire Wind 1 et 2.



Par conséquent, sous réserve de la conclusion de la transaction, Equinor détiendra à terme 100% des projets Empire Wind tandis que BP fera avancer les projets Beacon sur une base de propriété à 100 %.



De plus, bp accepte de devenir propriétaire de la participation de 50 % d'Equinor dans le site Astoria Gateway for Renewable Energy (AGRE) et, sous réserve de certaines conditions futures, Equinor accepte de devenir propriétaire de la participation de 50 % de bp dans le terminal maritime sud de Brooklyn (SBMT).



Dans le cadre du nouvel accord, les sociétés travailleront de manière indépendante pour développer leurs projets en propriété exclusive.



L'accord vise à aider chaque entreprise à optimiser ses stratégies de développement, à renforcer ses positions sur le marché éolien offshore américain et à continuer de soutenir la transition énergétique.



