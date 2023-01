Exclusif - Le Qatar est en pourparlers pour rejoindre le projet énergétique irakien de TotalEnergies, d'une valeur de 27 milliards de dollars -sources

Un investissement majeur par un État du Golfe marquerait une victoire importante pour le Premier ministre irakien Mohammed al-Sudani, qui a pris ses fonctions en octobre dernier après plus d'un an de troubles politiques, et serait également considéré comme un pas vers la lutte contre l'influence iranienne.

QatarEnergy cherche à acquérir une participation d'environ 30 % dans le projet, selon une source. Les entreprises énergétiques possèdent rarement 100 % des projets et préfèrent les partenariats pour réduire les risques.

Après une avalanche d'accords après l'invasion américaine il y a plus de dix ans, les compagnies pétrolières internationales ont tenté de quitter l'Irak en raison des faibles rendements des accords de partage des revenus.

Lorsque TotalEnergies et Bagdad ont signé en 2021 un accord pour construire quatre projets géants dans le sud de l'Irak, dans les domaines de l'énergie solaire, du gaz, de l'électricité et de l'eau, sur une période de 25 ans, les espoirs d'un retournement de l'exode étaient grands. Exxon Mobil, Shell et BP ont tous cherché à réduire leurs activités en Irak ces dernières années.

Mais le projet, qui vise à stimuler l'économie du pays et à réduire sa dépendance au gaz iranien, n'a pas encore décollé.

L'accord entre TotalEnergies et l'Irak, qui nécessitera un investissement initial de 10 milliards de dollars, fait suite à une visite du président français Emmanuel Macron en septembre 2021.

Les termes de l'accord, qui n'ont pas été rendus publics ou rapportés précédemment, avaient suscité des inquiétudes parmi les politiciens irakiens et étaient sans précédent pour l'Irak, ont déclaré à Reuters des sources proches de l'accord en février 2022.

L'accord prévoit la construction d'un réseau de collecte de gaz naturel pour alimenter les centrales électriques locales grâce à l'expansion du champ de Ratawi, la construction d'une installation de traitement de l'eau de mer à grande échelle pour augmenter la production d'autres champs par injection d'eau et une grande centrale solaire dans la région de Bassora.

Mais il y a eu peu de progrès depuis lors. Des sources ont déclaré à Reuters l'année dernière que des différends sur les conditions avaient risqué de faire échouer le projet.

QatarEnergy et le bureau de communication du gouvernement qatari n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les pourparlers.

TotalEnergies n'a pas confirmé l'accord lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

Un haut responsable du ministère irakien du pétrole a déclaré qu'il n'était pas au courant des plans de QatarEnergy pour acquérir une participation dans le projet de TotalEnergies.

SUDANI À PARIS

L'Irakien Sudani se rendra à Paris jeudi et rencontrera Macron, a déclaré un porte-parole de l'Elysée.

L'une des sources a déclaré à Reuters que Sudani rencontrerait également le directeur général de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, afin de tenter de mettre fin à l'impasse.

QatarEnergy et TotalEnergies ont discuté d'une participation dans le projet, et même si aucun accord final n'a encore été conclu, il y avait beaucoup de confiance dans sa concrétisation, ont dit deux des sources.

Les nations arabes, dont l'Arabie saoudite, ont essayé de contrer l'influence de Téhéran en Irak.

En décembre, l'Irak et la France ont organisé conjointement une conférence en Jordanie pour montrer leur soutien à Bagdad, qui est confronté à des crises allant des militants de l'État islamique, au changement climatique, à la corruption et à l'instabilité depuis l'invasion menée par les États-Unis en 2003.

Le Qatar était présent, tout comme l'Arabie saoudite et l'Iran, ennemis du Moyen-Orient.

Les entreprises énergétiques françaises et qataries ont des partenariats étroits dans la production géante de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar ainsi que dans des projets énergétiques majeurs dans le monde entier, notamment en Guyane, en Namibie et en Afrique du Sud.

Après l'annonce de l'accord, M. Pouyanne a déclaré aux investisseurs que l'Irak était au cœur des préoccupations de TotalEnergies au Moyen-Orient et que l'accord était "gagnant-gagnant" pour Bagdad et sa société, qui sera payée par les ventes de pétrole du champ de Ratawi, l'un des quatre projets de l'accord.

Il a également déclaré que TotalEnergies recherchait des partenaires pour ces projets, dans lesquels elle souhaitait conserver une part de 40 à 50 %.