Explicatif - Pourquoi l'UE pourrait avoir du mal à évincer le pétrole russe

Le plan, s'il est accepté par les États membres, prendrait effet dans six mois pour le brut, et dans huit mois pour le diesel et les autres produits pétroliers. QUELLE SERA L'ÉTANCHÉITÉ DES SANCTIONS DE L'UE ? Selon la proposition, la Hongrie et la Slovaquie bénéficieraient d'une période plus longue - jusqu'à la fin de 2023 - pour s'adapter à l'embargo. Cela signifie que les pays de l'UE seraient toujours en mesure d'acheter du pétrole russe via la Hongrie et la Slovaquie, à moins que le plan ne soit ratifié pour empêcher les deux pays d'acheter plus de pétrole que nécessaire. LE PÉTROLE RUSSE PEUT-IL ENCORE ABOUTIR EN EUROPE APRÈS UNE INTERDICTION ? Les pays européens pourraient continuer à acheter des cargaisons russes provenant d'autres pays tiers sans être au courant de leur origine. Le pétrole peut généralement être tracé jusqu'à son origine sur la base de sa composition chimique, comme la teneur en soufre et la densité. Toutefois, certains acheteurs ont été trompés par le passé par de faux documents, dissimulant l'origine de cargaisons provenant de pays soumis à des sanctions, notamment l'Iran et le Venezuela, selon des sources industrielles. Cela devient plus difficile si le brut est mélangé à d'autres bruts pour les raffineurs, et presque impossible après sa transformation en produits standard, tels que l'essence, le diesel ou le kérosène. QUI CHERCHE À ÉLIMINER PROGRESSIVEMENT OU À STOPPER LES ACHATS DE PÉTROLE RUSSE ? Selon JP Morgan, au moins 26 grands raffineurs et sociétés commerciales européens ont suspendu leurs achats au comptant ou ont l'intention d'éliminer progressivement un total de 2,1 millions de barils par jour (bpj) d'importations russes. Les sociétés européennes, dont Shell, TotalEnergies, Repsol et BP, n'achètent plus de produits raffinés à contenu russe. Et les contrats de BP stipulent que tout accord avec un vendeur qui enfreint sa politique sera invalidé, selon les informations commerciales détaillées dans la fenêtre commerciale de Platts. Plusieurs compagnies maritimes demandent également des garanties que les cargaisons n'ont pas d'origine ou d'intérêt russe, et n'ont pas été transférées d'un navire ayant des liens avec la Russie, selon des documents vus par Reuters. POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE DE TRACER LES CARGAISONS DE PÉTROLE RUSSE ? Même avec tous ces documents, rien ne garantit l'élimination de toute trace d'hydrocarbures russes une fois qu'ils entrent dans la principale plate-forme d'importation de pétrole de l'UE, le complexe Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) - composé de huit ports répartis sur deux pays, de 96 terminaux et de 6 300 réservoirs de stockage appartenant à des centaines de compagnies pétrolières internationales. "Certains produits traités dans les raffineries européennes continueront à contenir du pétrole russe", indique Shell. "Dans le même temps, de nombreux produits comme le diesel sont généralement mélangés - ce qui signifie qu'une partie des liquides mélangés dans les tuyaux et les réservoirs qui alimentent l'ensemble de l'industrie proviendront de Russie." Dans l'ARA, le pétrole russe mélangé peut apparaître dans les données douanières simplement comme du carburant provenant des Pays-Bas, a déclaré Cuneyt Kazokoglu, responsable de l'analyse de la demande de pétrole chez FGE. "Je pense que de nombreux pays européens citeront les importations en provenance des 'Pays-Bas' pour cacher l'origine des produits russes", a déclaré Kazokoglu.

OÙ VA LE PÉTROLE DE L'ARA ? Le carburant peut être chargé sur des cargaisons et réexporté vers d'autres régions et pays. Il peut être acheminé par barge vers d'autres terminaux dans le même port, ou descendre le Rhin vers la Suisse, la France et l'Allemagne. Cela peut dissimuler l'origine du carburant, selon les négociants. À partir de la plate-forme ARA, les produits pétroliers peuvent être distribués par le système d'oléoducs centre-européen (CEPS) de l'OTAN, qui dessert six ports maritimes et onze raffineries sur le continent, trois stations ferroviaires et seize stations de chargement de camions, ainsi que six aéroports internationaux. "S'il ne s'agit pas d'un propriétaire russe, à part le certificat d'origine - mais même celui-ci peut être modifié - il est difficile pour le terminal (de stockage) d'identifier l'origine des produits", a déclaré Krien van Beek, courtier chez ODIN-RVB Tank Storage Solutions à Rotterdam. QUE FONT LES ENTREPRISES POUR TENIR LEURS PROMESSES ? Selon des sources industrielles, les acheteurs demandent de plus en plus souvent des détails sur l'origine du pétrole mélangé sur les sites de stockage, afin de décider eux-mêmes s'ils peuvent l'accepter. Mais la documentation sur l'origine entièrement traçable n'est pas toujours disponible dans un délai raisonnable avant la conclusion d'une transaction. Certains affréteurs de navires fournissent un certificat détaillant le lieu de production ou de traitement du carburant. Alors que les autorités douanières d'un pays auraient accès à ces données pour les cargaisons importées, ces documents sont considérés comme confidentiels. Shell classait auparavant les marchandises d'origine russe comme étant celles dont 50 % ou plus du contenu provient de carburant produit en Russie. Mais l'entreprise a récemment renforcé ses restrictions sur l'achat de pétrole russe, déclarant qu'elle n'accepterait plus de produits raffinés à contenu russe, y compris les carburants mélangés, selon les clauses de ses contrats commerciaux. La restriction ne s'applique toutefois qu'aux plateformes où les entreprises sont autorisées à insérer leurs propres clauses, et exclurait le contrat de gasoil sur la grande bourse ICE, a déclaré une source familière avec la question.

D'autres négociants continuent d'évaluer si un mélange diesel, par exemple, contenant jusqu'à 49 % de diesel russe, compterait comme un produit non russe, ont déclaré trois sources commerciales à Reuters.