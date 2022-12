Exxon, Chevron vont dépenser des milliards de dollars supplémentaires pour des projets pétroliers l'année prochaine

Bien qu'ils dépensent plus, ce sera moins de la moitié des 84 milliards de dollars combinés qu'ils ont dépensés en 2013, lorsque le prix du pétrole s'échangeait souvent au-dessus de 100 dollars le baril comme cette année. Les deux entreprises sont inondées de liquidités grâce à ces prix et aux réductions de coûts passées, et ont fortement augmenté les paiements aux actionnaires.

L'accent mis sur le rendement des actionnaires a entraîné une pression de la part de la Maison Blanche. L'administration Biden a critiqué les compagnies pétrolières pour ne pas avoir augmenté leur production de pétrole afin de faire baisser les prix pour les consommateurs. Pourtant, les budgets de l'année prochaine restent dans les fourchettes que chacun avait fixées avant que la guerre en Ukraine n'alimente une pénurie mondiale d'énergie.

Exxon a déclaré qu'elle augmenterait ses investissements dans ses projets l'année prochaine pour atteindre entre 23 et 25 milliards de dollars, contre 22 milliards de dollars prévus cette année. Chevron a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser 17 milliards de dollars, contre environ 15 milliards de dollars cette année. Les augmentations comprennent de nouvelles sommes pour les projets de réduction des émissions et l'impact de l'inflation.

L'augmentation des dépenses ne se traduira pas immédiatement par une augmentation de la production. Exxon a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la production reste stable l'année prochaine, à environ 3,7 millions de barils équivalent pétrole par jour (boed), tandis que Chevron a prévu une augmentation annuelle moyenne composée de plus de 3 % jusqu'en 2026.

Exxon manquera son objectif de pomper 1 million de boed à partir de ses opérations permiennes d'environ deux ans, a déclaré jeudi le directeur général d'Exxon, Darren Woods. Elle vise désormais à atteindre entre 900 000 et 1 million de boed en 2027.

Le plus grand changement sera le montant de l'argent gagné. Exxon entrevoit un potentiel de 100 milliards de dollars de liquidités excédentaires d'ici 2027, en supposant un prix mondial du pétrole de 60 dollars le baril. Chevron devrait générer environ 34 milliards de dollars de cash-flow libre l'année prochaine, selon la recherche sur les actions Jefferies, soit le double de ses niveaux d'investissements pétroliers.

"Cela laisse une grande marge de manœuvre pour des fusions et acquisitions opportunistes, une augmentation des rachats ou simplement un effet de levier encore plus faible en vue d'augmenter les rachats à un prix d'action plus bas", ont déclaré Lloyd Byrne et Sam Burwell, analystes en actions de Jefferies.

Les producteurs américains et européens ont également récupéré partiellement les dépenses de projet réduites pendant la pandémie. Shell a augmenté cette année ses dépenses d'investissement de 22 % pour atteindre entre 23 et 27 milliards de dollars. BP a augmenté cette année ses dépenses de projet de 21 % pour atteindre 15,5 milliards de dollars par rapport à l'année dernière.

Les cinq majors occidentales ont affiché des bénéfices records cette année, et les actions d'Exxon et de Chevron ont atteint des sommets historiques ce trimestre.