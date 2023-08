(Alliance News) - Les dirigeants de l'industrie énergétique britannique se réuniront mercredi à Downing Street pour discuter de la croissance économique et de la sécurité énergétique avec Grant Shapps.

Le secrétaire à la sécurité énergétique rencontrera des entreprises telles que EDF, SSE PLC, Shell PLC et BP PLC, qui ont collectivement des projets d'investissement de plusieurs milliards de livres sterling dans des projets à faible teneur en carbone ou à teneur nulle en carbone.

M. Shapps soulignera la décision du gouvernement d'investir dans les sources d'énergie locales, notamment les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire et le pétrole et le gaz de la mer du Nord, ainsi que les mesures prises pour protéger les infrastructures énergétiques essentielles contre les manifestations perturbatrices.

Il évoquera la loi sur l'ordre public (Public Order Act), la collaboration avec la police pour veiller à ce que les manifestants ne puissent pas accéder aux sites sans autorisation, et le travail de la Civil Nuclear Constabulary, dont les 1 300 agents et 300 membres du personnel de soutien protègent les sites nucléaires en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

M. Shapps a déclaré : "Nous devons envoyer un message fort : "Nous devons faire savoir haut et fort à des gens comme Poutine que nous ne serons plus jamais rançonnés en matière d'approvisionnement énergétique. Les entreprises que je rencontre aujourd'hui à Downing Street seront au cœur de ce message.

"Les dirigeants du secteur de l'énergie peuvent voir que ce gouvernement soutiendra l'énergie locale et sûre, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, de notre relance du nucléaire ou de notre soutien à notre industrie pétrolière et gazière vitale en mer du Nord.

"Mais c'est une triste réalité que nous devons aussi protéger nos infrastructures nationales essentielles contre les manifestations perturbatrices.

"Aujourd'hui, j'exposerai les mesures que nous prenons pour y parvenir et je souhaite que les entreprises du secteur de l'énergie nous fassent part du travail essentiel qu'elles accomplissent dans ce domaine.

En début de semaine, le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé que des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières seraient accordées au Royaume-Uni et a confirmé que le nord-est de l'Écosse et le Humber avaient été choisis pour accueillir deux nouveaux projets de captage, d'utilisation et de stockage du carbone.

Selon le ministère de la sécurité énergétique et du net zéro, Shell UK a l'intention d'investir 20 à 25 milliards de livres sterling dans le système énergétique britannique au cours des dix prochaines années, dont plus de 75 % seront consacrés à des produits et services à faible teneur en carbone ou à teneur nulle en carbone.

BP a l'intention d'investir jusqu'à 18 milliards de livres sterling au Royaume-Uni d'ici à la fin de 2030 et SSE a annoncé son intention d'investir 18 milliards de livres sterling d'ici à 2027 dans des infrastructures à faible émission de carbone, créant ainsi 1 000 nouveaux emplois chaque année jusqu'en 2025.

En outre, National Grid PLC investira plus de 16 milliards de livres sterling au cours de la période de cinq ans qui s'étend jusqu'en 2026 et EDF a présenté des plans d'investissement de 13 milliards de livres sterling jusqu'en 2025.

Cette réunion intervient après que BP a annoncé mardi avoir réalisé un bénéfice de remplacement sous-jacent d'environ 2,59 milliards de dollars (2 milliards de livres sterling) au cours des trois mois qui se sont écoulés jusqu'à la fin du mois de juin.

Interrogé sur cette annonce lors d'une visite au terminal gazier du système de transmission de Teesside, mardi, M. Shapps a déclaré : "Je pense que ce que les gens veulent savoir, c'est ce qu'il y a de plus important à faire : "Je pense que ce que les gens veulent savoir, c'est qu'ils (BP) sont correctement taxés, et que nous leur avons imposé 75 % de leurs bénéfices par le biais de cette taxe sur les bénéfices exceptionnels, et que nous avons utilisé cet argent pour payer environ 1 500 livres sterling par ménage pour couvrir les factures d'énergie des gens au cours de l'hiver dernier.

"Cela n'a peut-être pas été ressenti comme tel, mais les factures auraient été plus élevées de 1 500 GBP en moyenne si nous n'avions pas taxé les entreprises du secteur de l'énergie.

"Elles ont donc joué leur rôle. BP est une grande entreprise mondiale, ces bénéfices proviendront du monde entier.

"Nous voulons nous assurer qu'elles jouent leur rôle, mais qu'elles disposent de l'argent nécessaire pour continuer à investir.

"Cette semaine, je rencontrerai BP et d'autres à Downing Street pour parler des 100 milliards de livres sterling d'investissements des compagnies pétrolières et gazières, par exemple, dans les énergies renouvelables, l'hydrogène et le captage et le stockage du carbone.

"Il faut donc qu'elles gagnent de l'argent pour pouvoir l'investir. Mais j'ai veillé, nous avons veillé en tant que gouvernement, à ce qu'elles soient taxées à un niveau très punitif.

"Et cet argent est allé directement aux ménages et aux entreprises au cours de cet hiver difficile.

Par Martina Bet, personnel politique de l'AP

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.