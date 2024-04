La compagnie pétrolière publique des Émirats arabes unis a récemment envisagé d'acheter le britannique BP, mais les délibérations n'ont pas dépassé le stade des discussions préliminaires, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier.

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a finalement décidé que BP ne correspondrait pas à sa stratégie, ont déclaré trois personnes. Des considérations politiques ont également pesé sur la décision potentielle, a déclaré l'une de ces personnes.

La société, qui pèse 88 milliards de livres (110,3 milliards de dollars), affiche depuis des années des performances inférieures à celles de ses concurrents, ce qui, selon les investisseurs et les analystes, a fait de l'entreprise britannique une cible potentielle de rachat. Les géants pétroliers américains sont en train de procéder à la plus grande consolidation du secteur depuis des décennies, mais les majors pétrolières européennes n'ont pas été impliquées jusqu'à présent.

Les investisseurs ont pénalisé le plan de BP visant à réduire la production de combustibles fossiles et à s'orienter plus rapidement vers les énergies renouvelables que ses rivaux tels que Shell, Exxon et Chevron. En février 2023, BP a fait marche arrière sur ses plans de transition énergétique les plus agressifs.

ADNOC, en revanche, a augmenté sa capacité de production de pétrole et de gaz et son PDG, Sultan al-Jaber, cherche à remodeler le géant public à l'image d'une grande compagnie pétrolière mondiale. L'entreprise, qui n'est pas cotée en bourse, est suffisamment importante pour envisager d'acquérir la plus petite des majors pétrolières, BP.

ADNOC et BP se sont entretenus directement au cours des derniers mois et ADNOC a également demandé l'avis de banques d'investissement sur une éventuelle transaction, ont déclaré deux de ces personnes.

Le géant émirati a envisagé toutes les options lorsqu'il s'est penché sur BP, y compris l'achat d'une participation importante, a déclaré une quatrième personne.

Les grandes entreprises évaluent généralement la valeur marchande et la valeur stratégique de leurs rivaux en vue d'acquisitions potentielles. BP est l'une des nombreuses entreprises qu'ADNOC a étudiées, a ajouté cette personne.

"Cela n'a pas été très loin", a déclaré cette personne à propos des considérations sur l'achat de BP.

ADNOC s'est également intéressée à d'autres sociétés internationales pour avoir accès à un portefeuille plus important de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL), a ajouté la personne.

ADNOC n'a pas souhaité faire de commentaire pour cette histoire. Un porte-parole de BP et un porte-parole du ministère britannique de l'économie se sont également refusés à tout commentaire.

Les considérations soulignent les ambitions d'ADNOC de se développer à l'international dans le cadre de la stratégie de transition énergétique des Émirats arabes unis. Elles mettent également en évidence la vulnérabilité de BP, dont les investisseurs s'interrogent sur ses projets.

ADNOC a précédemment déclaré à Reuters qu'elle recherchait des opportunités d'investissement dans des domaines tels que les énergies renouvelables, le gaz, la pétrochimie et le gaz naturel liquéfié dans le cadre de son expansion internationale. ADNOC considère ces secteurs comme des marchés clés pour la croissance future.

ADNOC s'intéresse à une série d'actifs européens. L'année dernière, elle a fait une offre non contraignante d'environ 11,3 milliards d'euros (12,1 milliards de dollars) pour l'acquisition de

le fabricant allemand de plastiques et de produits chimiques Covestro

. Elle est également en pourparlers avec l'autrichien OMV pour créer un géant de la chimie dont les ventes annuelles combinées dépasseraient les 20 milliards de dollars.

En décembre, elle a

a convenu

d'acheter la participation du producteur européen de produits chimiques OCI dans le producteur d'ammoniac et d'urée Fertiglobe pour 3,6 milliards de dollars.

BP, qui a enregistré des bénéfices de 13,8 milliards de dollars l'année dernière, est évaluée au multiple le plus bas parmi les grandes compagnies pétrolières mondiales, si l'on considère la capitalisation boursière par rapport aux flux de trésorerie. L'écart entre le ratio prix/flux de trésorerie de BP sur une base prévisionnelle de 12 mois et celui de son rival Shell s'est creusé ces derniers mois pour atteindre des niveaux inégalés depuis des années.

Le directeur général de BP, Murray Auchincloss, a pris ses fonctions en janvier, succédant à Bernard Looney, licencié en décembre pour avoir menti au conseil d'administration au sujet de ses relations personnelles avec des collègues.

BP et ADNOC travaillent ensemble depuis plus de 50 ans.

En février, ils ont annoncé la création d'une coentreprise pour développer des actifs gaziers en Égypte. L'année dernière, les deux entreprises ont également fait une offre de 2 milliards de dollars pour acquérir une participation de 50 % dans le producteur de gaz israélien NewMed, bien que l'opération soit suspendue en raison du conflit qui sévit dans la région.

La loi britannique sur la sécurité nationale et l'investissement (NSI) est entrée en vigueur en 2022, donnant au gouvernement le pouvoir d'intervenir dans les acquisitions pour des raisons de sécurité nationale dans des secteurs tels que l'énergie.

Par le passé, les gouvernements britanniques ont fait savoir à BP, société cotée à Londres, qu'ils bloqueraient toute tentative de rachat par des entités étrangères, compte tenu de la valeur stratégique de l'entreprise, ont déclaré à Reuters des personnes au fait de la question. Il n'est pas certain que le gouvernement actuel adopte la même position.

Les Émirats arabes unis ont exprimé leur intérêt pour l'investissement dans l'infrastructure nucléaire britannique, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier.

Le gouvernement britannique

le mois dernier, a en effet mis fin à un projet de

le rachat du journal The Telegraph par les Émirats arabes unis, et prévoit d'interdire aux gouvernements étrangers de posséder des journaux. (1 $ = 0,9314 euros) (1 $ = 0,7977 livres)