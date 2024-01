(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en baisse ce mercredi, suite à des données sur les prix à la consommation plus élevées que prévu au Royaume-Uni.

L'ONS a déclaré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,0% en décembre, le rythme de l'inflation s'est accéléré par rapport à une augmentation de 3,9% en novembre. La lecture a été plus élevée que les attentes du marché, le consensus ayant été pour l'inflation des prix de ralentir à 3,8%, selon FXstreet.

La nuit dernière, les actions en Asie ont chuté lorsque de nouvelles données ont montré que l'économie chinoise a progressé l'année dernière à l'un de ses taux les plus faibles en plus de trois décennies.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 1,3 % à 7 456,40

Hang Seng : en baisse de 3,8 % à 15 259,47

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,4% à 35 477,75

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,3 % à 7 393,10

DJIA : clôture en baisse de 231,86 points, 0,6%, à 37 361,12

S&P 500 : clôture en baisse de 17,85 points, 0,4%, à 4 765,98

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 28,41 points, 0,2%, à 14 944,35

EUR : en baisse à 1,0866 USD (1,0894 USD)

GBP : baisse à 1,2647 USD (1,2676 USD)

USD : en hausse à JPY147,93 (JPY146,81)

Or : en baisse à 2 021,33 USD l'once (2 038,07 USD)

(Brent : en baisse à 77,59 USD le baril (78,10 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

11:00 CET Indice des prix à la consommation de la zone euro

09:30 GMT Indice des prix des logements au Royaume-Uni

07:00 EST Demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis

08:30 EST Ventes au détail américaines

08:30 EST Prix des importations et des exportations américaines

08:55 EST Indice Redbook américain

09:00 EST Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale américaine chargé de la supervision, prend la parole

14:00 EST Livre beige de la Fed américaine

15:00 EST Le président de la Fed de New York, John Williams, prend la parole

La réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos se poursuit

Les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de manière inattendue en décembre, selon les données de l'Office des statistiques nationales (ONS) mercredi. L'ONS a déclaré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,0 % en décembre, le rythme de l'inflation s'étant accéléré par rapport à une augmentation de 3,9 % en novembre. La lecture est venue plus chaud que les attentes du marché, avec le consensus ayant été pour l'inflation des prix à ralentir à 3,8%, selon FXstreet. Le récent pic d'inflation était de 11,1% par an en octobre 2022, que l'ONS estime être le plus élevé depuis 1981. Les prix à la consommation de base, qui excluent l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac, ont augmenté de 5,1% en décembre annuellement, après avoir augmenté du même montant un mois plus tôt. Le résultat est plus élevé que prévu, le consensus du marché s'attendant à une baisse des prix de base à 4,9 %.

Par ailleurs, l'ONS a publié des données sur les prix à la production. Sur une base mensuelle, les prix à la production ont baissé de 1,2 % en décembre, après une baisse de 0,4 % le mois précédent. Le chiffre de novembre a été révisé à partir d'une baisse de 0,3 %. Sur une base annuelle, les prix des intrants à la production ont baissé de 2,8% en décembre, soit un rythme légèrement plus rapide que la baisse de 2,7% enregistrée en novembre. Les données annuelles de novembre ont été révisées après une baisse de 2,6%.

Le sort de la proposition de loi de Rishi Sunak sur le Rwanda est en jeu alors qu'un vote décisif se profile après que deux vice-présidents conservateurs ont démissionné pour se joindre à la plus grande rébellion conservatrice depuis le début de son mandat. Le Premier ministre s'efforce d'éviter une nouvelle révolte majeure mercredi, alors que les députés décident de soutenir ou non la législation visant à sauver la politique d'asile phare du gouvernement. Une soixantaine de conservateurs ont soutenu les modifications apportées au projet de loi sur la sécurité au Rwanda proposé par le vétéran conservateur Bill Cash, ce qui témoigne de l'ampleur du malaise qui règne au sein du parti en cette année d'élections. Les députés ont voté par 529 voix contre 68 pour rejeter l'amendement, qui visait à garantir que le droit britannique et international ne puisse être utilisé pour empêcher ou retarder l'expulsion d'une personne vers le Rwanda. Mais l'ampleur de la révolte serait plus que suffisante pour faire couler la législation et renverser la majorité de travail du gouvernement si elle se répétait lors du dernier obstacle de la Chambre des Communes, prévu mercredi.

Un nouveau plan renforcera la sécurité des chaînes d'approvisionnement pour les biens essentiels, des médicaments aux minéraux, a déclaré le gouvernement britannique. Les ministres ont publié mercredi une stratégie pour les importations et les chaînes d'approvisionnement critiques, qui, selon le ministère des affaires et du commerce, contribuera à créer un environnement commercial plus sûr pour les entreprises. La publication de ce plan, sur lequel les fonctionnaires travaillent depuis plusieurs mois, intervient alors que les attaques incessantes des Houthis contre les navires en mer Rouge suscitent des inquiétudes quant à leur impact sur le commerce mondial. Le gouvernement a déclaré que cette stratégie permettrait aux entreprises de faire face plus facilement aux menaces qui pèsent sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le ministre de l'industrie et de la sécurité économique, Nusrat Ghani, qui lancera le plan à l'aéroport d'Heathrow plus tard, a déclaré qu'il contribuerait à faire du Royaume-Uni un "endroit vraiment sûr et fiable pour faire des affaires".

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

UBS ramène M&G à "neutre" (achat) - objectif de prix 235 (220) pence

UBS ramène Admiral Group à "neutre" (acheter) - objectif de cours 2 850 (2 750) pence

UBS ramène Shell à "neutre" (achat) - objectif de cours 2 600 (3 000) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

BP a nommé Murray Auchincloss au poste de directeur général permanent. Il était PDG par intérim de la major pétrolière depuis septembre de l'année dernière, suite au départ fracassant de Bernard Looney. M. Looney avait démissionné après moins de quatre ans dans ses fonctions, après avoir admis qu'il n'avait pas été "totalement transparent" au sujet de ses relations historiques avec ses collègues. Le président Helge Lund a déclaré : "Depuis septembre, le conseil d'administration de BP a entrepris un processus approfondi et hautement compétitif pour identifier le prochain PDG de BP, en examinant en détail un certain nombre de candidats de haut niveau. Le conseil est entièrement d'accord sur le fait que Murray était le meilleur candidat et qu'il est le dirigeant idéal pour BP".

GSK a déclaré qu'elle avait l'intention de vendre pour environ 1,00 milliard de livres sterling d'actions de Haleon, alors qu'elle continue à réduire sa participation dans la société dérivée de Weybridge, dans le Surrey, spécialisée dans les soins de santé aux consommateurs. La société pharmaceutique GSK, basée à Brentford, dans l'ouest de Londres, a déclaré qu'elle vendrait environ 300 millions d'actions de Haleon, soit environ 3,2 % du capital social de l'entreprise détenue. À la suite de la scission et de la cotation de Haleon en juillet 2022, GSK a initialement conservé une participation de 13 % dans Haleon. Après les cessions réalisées en mai et en octobre de l'année dernière, cette participation a été ramenée à 7,4 % grâce à la vente globale de 510 millions d'actions. Cette participation sera désormais ramenée à environ 4,2 %, après le placement des actions en cours de cession auprès d'investisseurs institutionnels.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le Groupe Keller a déclaré que le bénéfice d'exploitation sous-jacent pour 2023 devrait être nettement supérieur aux attentes du marché. Le consensus des analystes pour le bénéfice d'exploitation sous-jacent en 2023 est de 150 millions de livres sterling. La dynamique commerciale positive et la forte performance opérationnelle observées au cours des neuf premiers mois de l'année se sont poursuivies au quatrième trimestre, a déclaré la société. Le PDG Michael Speakman a déclaré : "Nous sommes très encouragés par les progrès importants réalisés par le groupe en 2023. La combinaison des mesures prises par la direction pour améliorer la performance opérationnelle dans l'exécution des projets, l'agilité commerciale face à un marché dynamique, et les avantages ponctuels en Amérique du Nord permettront à Keller de réaliser une performance record en 2023 qui a largement dépassé nos attentes initiales."

Safestore a déclaré que le chiffre d'affaires de son exercice clos le 31 octobre a augmenté de 5,5 % pour atteindre 224,2 millions de livres sterling, contre 212,5 millions de livres sterling l'année précédente. Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté de 58 %, passant de 498,8 millions de livres sterling à 207,8 millions de livres sterling. Sur la base de ces résultats, Safestore a versé un dividende final de 20,2 pence, contre 20,4 pence l'année précédente. Le dividende total passe ainsi de 29,8 à 30,1 pence. "Bien que nous soyons pleinement conscients de l'environnement macroéconomique actuel, notre modèle d'entreprise s'est avéré très résistant grâce à de multiples moteurs de la demande. Nous pensons que le groupe est bien placé pour résister aux pressions exercées par des conditions de marché difficiles", a déclaré Safestore.

AUTRES ENTREPRISES

Google, filiale d'Alphabet, a confirmé la suppression de "quelques centaines" de postes au sein de son équipe publicitaire mondiale, dans le cadre d'une campagne visant à utiliser l'intelligence artificielle à des fins d'efficacité et de créativité. Les suppressions de postes au sein de l'équipe de vente aux "gros clients" visent à mieux soutenir les petites et moyennes entreprises qui font de la publicité sur la plateforme de Google, selon le géant de l'internet. L'expansion des équipes de publicité pour les petites entreprises chez Google devrait se traduire par une augmentation des embauches cette année. Google n'a pas mentionné l'IA générative, qui bouleverse de nombreux secteurs, dont celui de la publicité.

