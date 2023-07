(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

i(x) Net Zero PLC, en hausse de 80% à 25,25 pence, fourchette de 12 mois 8p-29p. L'investisseur londonien spécialisé dans l'énergie note que BP PLC a déclaré qu'il investissait 10 millions de dollars dans WasteFuel, une société qui convertit les déchets et les déchets agricoles en carburants à faible teneur en carbone tels que le carburant d'aviation durable et le gaz naturel renouvelable. "L'investissement permet à WasteFuel d'avancer dans ses projets de développement de sa première usine de bio-méthanol à partir de déchets dans les Émirats arabes unis", indique BP. BP a conclu un protocole d'accord avec WasteFuel, une société basée à Los Angeles, afin d'acheter le bio-méthanol produit. i(x) Net Zero investit dans WasteFuel.

----------

Distil PLC, hausse de 33% à 0,5 pence, fourchette de 12 mois 0,28 pence-1,5 pence. Le fabricant de spiritueux alcoolisés déclare que le chiffre d'affaires du premier trimestre, clos en juin, est passé de 119 000 GBP à 364 000 GBP. La société précise que le chiffre d'affaires comparatif du premier trimestre 2022 a été supprimé alors que la société remodelait ses activités. Distil note que le marché reste incertain dans le climat économique actuel, notamment en raison de l'augmentation prévue des droits de douane au Royaume-Uni à partir du 1er août. Le président exécutif Don Goulding déclare : "Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour veiller à ce que nos produits soient bien positionnés et commercialisés afin de minimiser les effets sur l'entreprise".

----------

AIM - LOSERS

----------

Emmerson PLC, baisse de 35% à 2,36 pence, fourchette de 12 mois 2 pence-8,09 pence. La société de développement de potasse centrée sur le Maroc déclare qu'un comité régional au Maroc n'a pas approuvé son projet Khemisset, et que la demande a été renvoyée à un comité national. Elle affirme avoir pris des mesures pour répondre à toutes les préoccupations soulevées par la demande et pense que les "avantages économiques significatifs" aideront les propositions à être approuvées. La société indique que les études d'ingénierie de base sont en cours d'achèvement et que les rapports finaux et les conceptions sont attendus sous peu. Le processus d'approbation de l'évaluation de l'impact environnemental et social "reste la principale priorité" de l'entreprise et "dépend de l'impact du projet sur les ressources en eau de la région, une question sensible dans le contexte du changement climatique et des récentes sécheresses". "L'entreprise a consacré beaucoup de temps et de ressources à l'élaboration de solutions solides dans tous ces domaines, reflétant les meilleures pratiques internationales", affirme M. Emmerson.

----------

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.