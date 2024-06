Le procureur général de Californie a cherché lundi à contraindre les plus grandes compagnies pétrolières du monde à renoncer aux bénéfices qu'elles auraient réalisés en trompant les consommateurs sur leur rôle dans le changement climatique.

Cette action en justice intervient quelques mois après l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi de l'État qui permet au procureur général de réclamer les bénéfices obtenus par les entreprises alors qu'elles violaient les lois contre la concurrence déloyale et la publicité mensongère.

Le procureur général Rob Bonta a ajouté le recours dit de "disgorgement" à une action en justice intentée l'année dernière contre Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips et l'American Petroleum Institute (API), un groupe commercial de l'industrie pétrolière et gazière.

La plainte, déposée devant le tribunal d'État de San Francisco, allègue que les géants de l'énergie ont causé des dizaines de milliards de dollars de dommages et les accuse d'avoir trompé le public.

L'API a déclaré que cette plainte était sans fondement.

"Cette campagne continue et coordonnée visant à intenter des procès sans fondement et politisés contre une industrie américaine fondamentale et ses travailleurs n'est rien d'autre qu'une distraction des conversations nationales importantes et un énorme gaspillage des ressources du contribuable", a déclaré Ryan Meyers, conseiller général de l'API, dans un communiqué. "La politique climatique doit être débattue et décidée par le Congrès, et non par un patchwork de tribunaux.

Exxon, Chevron, Shell, BP et ConocoPhillips n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Cette plainte intervient quelques jours après que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé les pays à interdire la publicité pour les combustibles fossiles, comme ils le font pour le tabac et d'autres produits qui se sont révélés nocifs pour la santé humaine.

Ces dernières semaines, les grandes compagnies pétrolières et gazières se sont défendues contre les actionnaires activistes qui demandaient aux entreprises de prendre davantage de mesures en faveur du climat, tandis que certains législateurs américains ont intensifié leurs enquêtes pour déterminer si l'industrie se comportait de manière trompeuse.