La coentreprise solaire BP se développe en Australie avec deux nouveaux projets

Le projet Wellington North, en Nouvelle-Galles du Sud, et le projet Wunghnu, plus petit, dans l'État de Victoria, lui donneraient cinq projets en cours d'exploitation ou de construction, avec une capacité combinée de plus d'un gigawatt (GW), a déclaré Lightsource bp.

Cela ferait de la société le plus grand développeur solaire d'Australie en termes de capacité, a-t-il ajouté.

Le nouveau gouvernement travailliste australien cherche à réduire les émissions de carbone de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 et à faire en sorte que 82 % de l'électricité soit produite par des énergies renouvelables d'ici 2030.

"Nous voyons l'accélération des énergies renouvelables se produire plus rapidement que prévu", a déclaré Adam Pegg, directeur général de Lightsource bp Australie et Nouvelle-Zélande, dans un communiqué.

L'Australie devrait apporter une "contribution significative" à l'objectif mondial de la société, à savoir 25 GW d'énergie solaire d'ici 2025, a ajouté M. Pegg.

"Les perspectives pour le solaire en Australie et dans la région sont incroyablement fortes, avec un soutien politique croissant, une plus grande certitude pour les investisseurs et des capitaux cherchant à participer au secteur", a-t-il déclaré.

Pour soutenir les nouveaux projets solaires, Lightsource bp a signé des contrats d'achat d'électricité avec Engie SA, Orica Ltd et Mars Australia.

Orica, le plus grand fabricant mondial d'explosifs industriels, a déclaré qu'avec l'accord solaire de Wellington North, les énergies renouvelables représenteront environ 30 % de son approvisionnement global en électricité, à mi-chemin de son objectif de 2030, qui est de s'approvisionner à hauteur de 60 % en électricité provenant d'énergies renouvelables.

(1 $ = 1,4259 dollars australiens)