La valeur du jour en Europe - BP à la dernière place du FTSE 100 : dépréciations et faiblesse du raffinage

Le 09 juillet 2024 à 11:44 Partager

L'action BP (-3,69% à 457,13 pence) est lanterne rouge de l'indice FTSE 100 après avoir averti que ses comptes du deuxième trimestre seraient pénalisés par des dépréciations et des provisions pouvant atteindre jusqu'à 2 milliards de dollars. Le groupe pétrolier a également prévenu que ses marges de raffinage devraient être significativement plus faibles par rapport au premier trimestre. Les résultats de BP pour le deuxième trimestre 2024 devraient être publiés le 30 juillet 2024.



BP a prévenu que ses résultats du deuxième trimestre " devraient inclure des éléments d'ajustement défavorables après impôts liés à des dépréciations d'actifs et à des provisions pour contrats déficitaires de l'ordre de 1 à 2 milliards de dollars ". Ils comprennent les charges liées à l'examen en cours de sa raffinerie de Gelsenkirchen en Allemagne, qui a été annoncé en mars.



Le groupe pétrolier a chiffré l'impact de marges de raffinage plus faibles entre 0,5 et 0,7 milliard de dollars.



Dans l'aval, la production de BP devrait être globalement stable relativement au trimestre précédent. Dans le détail, la production de pétrole est anticipée stable tandis qu'elle devrait légèrement plus faible pour le gaz et les énergies à faible teneur en carbone.