Le FTSE 100 termine en baisse mais se maintient en 2022

(Alliance News) - Les cours boursiers à Londres ont terminé l'année sur une note terne vendredi, mais le FTSE 100 s'est montré solide par rapport aux mesures boursières similaires ailleurs.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 60,98 points, soit 0,8 %, à 7 451,74. Le FTSE 250 a terminé en baisse de 143,45 points, 0,8 %, à 18 853,00, et l'AIM All-Share a perdu 5,12 points, 0,6 %, pour clôturer à 831,33.

Le FTSE 100 n'a perdu que 0,7 % en 2022, mais les actions de moyenne et petite capitalisation londoniennes ont fait bien pire. Le FTSE 250, axé sur le marché intérieur britannique, a chuté de 21 % et l'AIM All-Share a perdu 31 %.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,5 % à 747,21 vendredi, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,6 % à 16 363,02, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,3 % à 13 233,01.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris a baissé de 0,7%, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,8%. Ils sont respectivement en baisse de 9,5% et 13% cette année.

Le FTSE 100 a réussi à surperformer ses équivalents continentaux, grâce à son panorama sectoriel "favorable", selon Victoria Scholar, de l'investisseur interactif.

Cela inclut deux des plus grands membres de l'indice, les majors pétrolières BP et Shell, qui ont bondi de 35 % et 37 % au cours de l'année.

Dans une année secouée par une crise énergétique causée par la guerre de la Russie contre l'Ukraine, le prix du pétrole a connu des périodes d'élévation soutenues. Le baril de Brent a atteint un pic à 139,13 USD en mars, et s'est négocié confortablement au-dessus de 100 USD au cours du printemps et de l'été.

Cependant, alors que les craintes d'un ralentissement de la demande mondiale s'installaient, les prix du pétrole ont terminé l'année sur une base similaire à celle du début.

"À l'approche de 2023, les graves épidémies de Covid en Chine et les craintes de récessions dans le monde entier semblent devoir maintenir un frein à la demande et aux prix du pétrole. Cependant, l'OPEP+ pourrait intervenir pour compenser toute baisse importante et fournir un plancher si les prix du pétrole chutent trop agressivement", poursuit Scholar.

BP et Shell ont clôturé la journée en baisse de 1,2 % et de 1,0 %, tandis que le baril de Brent a atteint 83,21 USD, contre 82,78 USD jeudi soir. Le prix du Brent s'établissait à 78,32 USD à la fin des échanges boursiers à Londres il y a un an.

"Le FTSE 100 a également bénéficié de la performance de BAE Systems... également en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a stimulé la demande de dépenses de défense", a ajouté Scholar.

BAE était en baisse de 0,7 % vendredi, mais en hausse de 54 % en 2022.

"Bien sûr, les plus grandes entreprises britanniques ne reflètent pas l'économie britannique sous-jacente, donc la bonne performance du FTSE 100 ne changera rien au fait que les entreprises plus petites et axées sur le marché intérieur continueront probablement à souffrir de l'inflation élevée, de la récession et peut-être d'une autre année de troubles politiques comme cerise sur le gâteau", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

Un autre thème majeur de l'année écoulée a été les hausses historiques des taux d'intérêt décidées par les banques centrales pour faire face à une inflation galopante jamais vue depuis des décennies.

Cela a marqué la "fin de l'ère de l'argent bon marché", a noté M. Ozkardeskaya, les conséquences devant commencer sérieusement l'année prochaine.

"Nous ne le savions pas à l'époque, mais le marché baissier de 2022 a officiellement démarré quelques jours seulement après le début de l'année, lorsque la première publication des minutes du Comité fédéral de l'open market de l'année a montré que la Fed ne plaisantait pas au sujet des hausses de taux, et que les conditions financières allaient se resserrer réellement au cours de l'année", a-t-elle commenté.

"Et bon sang, elles se sont resserrées bien plus que ce que nous avions prévu il y a un an, la Fed ayant relevé ses taux d'intérêt de 425 points de base à partir de mars."

Le positionnement majoritairement hawkish de la Fed a permis au dollar de réaliser des gains importants sur l'année, avant de se détendre quelque peu ces dernières semaines, la banque centrale ayant réduit ses hausses de taux d'intérêt à 50 points de base.

L'ascension du billet vert a soutenu le FTSE 100, nombre de ses composantes réalisant la majeure partie de leurs revenus en dollars.

La livre sterling était cotée à 1,2054 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres à 1230 GMT vendredi, ferme par rapport à 1,2057 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. Toutefois, le câble était en baisse d'environ 10 % par rapport au début de l'année.

L'euro s'est négocié à 1,0686 USD, en légère hausse par rapport à 1,0661 USD jeudi soir. Contre le yen, le dollar était coté à 131,84 JPY, en baisse par rapport à 133,31 JPY.

Les actions à New York ont été appelées à baisser vendredi, avec le DJIA en baisse de 0,4%, l'indice S&P 500 en baisse de 0,6% et le Nasdaq Composite en baisse de 1,0%.

Le Dow Jones devrait terminer l'année en baisse d'environ 10 %, le S&P 500 perdant près de 20 % et le Nasdaq Composite, très technologique, perdant environ un tiers de sa valeur.

L'or était coté à 1 818,60 USD l'once vendredi, soit plus que les 1 811,91 USD de jeudi. Il avait terminé l'année 2021 autour du même niveau exact de 1 819 USD.

Pendant ce temps, dans une fin appropriée à une année meurtrière, les stocks de construction de maisons de Londres ont lutté vendredi.

Persimmon, Barratt et Taylor Wimpey ont clôturé en baisse de 3,0%, 3,1% et 2,1% respectivement. Ils ont plongé de 58 %, 48 % et 43 % par an.

La baisse de vendredi fait suite aux données de la société de construction Nationwide montrant que les prix des logements britanniques ont baissé pour le quatrième mois consécutif ce mois-ci, marquant la pire série depuis la crise financière de 2008.

En décembre, les prix des logements ont baissé de 0,1 % sur une base mensuelle, ce qui représente un ralentissement par rapport à la baisse mensuelle de 1,4 % enregistrée en novembre. Sur une base annuelle, les prix des logements ont augmenté de 2,8 % en décembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 4,4 % enregistrée le mois précédent.

"Alors que les conditions du marché financier se sont stabilisées, les taux hypothécaires mettent plus de temps à se normaliser et l'activité sur le marché immobilier a montré peu de signes de reprise", a averti Robert Gardner, économiste en chef de Nationwide.

Sur l'AIM, Inspirit Energy a dégringolé de 23 %, car elle a prévenu qu'elle ne respecterait pas la date limite du 31 décembre pour publier ses résultats annuels. La négociation de ses actions sera suspendue à partir de mardi, mais elle prévoit que son audit sera terminé d'ici vendredi prochain.

Mobile Streams a ajouté 15%.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin, le groupe de contenu axé sur les jeux a déclaré que ses revenus ont plus que doublé, passant de 395 000 GBP l'année précédente à 1,0 million GBP. Il a également annoncé une prolongation de son contrat avec International Gaming Systems pour six mois à partir de janvier. Ceci fait suite à l'annonce du gain du contrat au cours de son exercice 2022, qui a fourni environ 586 000 GBP en flux de revenus.

Toutefois, sa perte avant impôts pour l'année s'est élevée à 2,8 millions GBP, soit un quasi-triplement par rapport à 1,0 million GBP.

Londres et d'autres marchés mondiaux, dont New York et Tokyo, seront fermés lundi pour observer le Jour de l'An.

Le calendrier économique de la semaine prochaine comprend les indices des directeurs d'achat manufacturiers de la zone euro et de l'Allemagne lundi, suivis des indices PMI manufacturiers du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Irlande et de la Chine mardi. Divers indices PMI des services suivront mercredi et jeudi.

Dans le calendrier des entreprises de la semaine prochaine, aucun événement n'est prévu pour les trois premiers jours.

Next sera le premier détaillant britannique à publier une mise à jour commerciale post-Noël jeudi prochain, avec B&M European Value Retail et la chaîne de boulangerie Greggs.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.