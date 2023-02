Le PDG de Chevron n'exclut pas une consolidation entre les majors pétrolières

La flambée des cours boursiers et des niveaux de liquidités des grands groupes énergétiques américains axés sur le pétrole a incité Wall street à parler de transactions potentielles pour les producteurs de pétrole européens. En janvier, les analystes de Citi ont émis l'hypothèse que Chevron ou Exxon Mobil pourraient acquérir BP PLC, Shell PLC ou TotalEnergies en raison de différences de valorisation.

"Je ne dis jamais jamais rien à propos de quoi que ce soit", a déclaré Wirth lors d'un point de presse suivant la mise à jour annuelle des activités de la société pour les investisseurs. "Mais ce ne serait pas simple à exécuter, compte tenu des réalités de l'obtention d'une telle approbation."

Les approbations réglementaires et gouvernementales rendent le processus plus complexe qu'à la fin des années 1990, lorsque le plus grand nombre de compagnies pétrolières et la dépression des prix des actions ont déclenché une consolidation qui a conduit à une poignée de supermajors.

"Au fur et à mesure que vous descendez à moins de personnes qui se chevauchent, les défis réglementaires et les approbations gouvernementales, etc. deviennent un peu plus complexes", a déclaré Wirth.

Chevron n'est pas pressé de procéder à des fusions et acquisitions dans le domaine du pétrole ou des énergies renouvelables et reste déterminé à garder un contrôle strict sur ses dépenses, même en période de prix élevés de l'énergie et d'abondance de liquidités, a-t-il déclaré.

"Dépenser plus vite ne rend pas nécessairement les opportunités meilleures. Cela signifie simplement dépenser plus vite", a déclaré Wirth. "Nous serons patients."