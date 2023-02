Le Royaume-Uni retarde la décision de planification du parc éolien Hornsea 4 d'Orsted

Le parc éolien de 2,6 gigawatts prévu et les projets de capture et de stockage du carbone Endurance sont pris dans une impasse au sujet de cette zone de chevauchement en raison du risque de collision entre les bateaux utilisés pour surveiller les fuites de carbone et les éoliennes fixées au fond de la mer.

Les entreprises et les autorités britanniques ont déclaré qu'elles s'engageaient à trouver une solution pour permettre aux deux projets d'aller de l'avant, mais aucune percée n'a encore été réalisée.

Le gouvernement britannique a jugé que les parcs éoliens offshore et les projets de capture du carbone étaient des technologies cruciales pour atteindre ses objectifs "zéro émission".

BP et ses partenaires ont déclaré qu'ils prévoyaient de prendre une décision d'investissement finale sur Endurance à la mi-2023. Une décision concernant le parc éolien de Hornsea avait été prévue pour le 22 février.

"Une décision a été prise pour fixer un nouveau délai, au plus tard le 12 juillet 2023, pour la prise de décision concernant cette demande", a déclaré le sous-secrétaire d'État parlementaire au ministère de la Sécurité énergétique et du Net zéro, Andrew Bowie, dans un communiqué daté du 8 février.

"Ceci afin de permettre à mon département de demander des informations supplémentaires au demandeur et de s'assurer qu'il y a suffisamment de temps pour permettre l'examen de ces informations par les autres parties intéressées."

Orsted n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.