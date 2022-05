Le britannique Johnson affirme qu'une taxe exceptionnelle sur les entreprises du secteur de l'énergie entraverait les investissements.

"Si vous imposez un impôt sur les bénéfices exceptionnels aux compagnies d'énergie, cela signifie que vous les découragez de faire les investissements que nous voulons voir et qui, en fin de compte, maintiendront les prix de l'énergie à un niveau plus bas pour tout le monde", a déclaré M. Johnson à ITV lorsqu'il a été interrogé sur les plans du gouvernement pour atténuer la crise du coût de la vie.

BP a annoncé plus tôt que son bénéfice net avait atteint son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans grâce aux excellents résultats de ses activités pétrolières et gazières.