Le pétrole sera au centre de la réunion de Houston, alors que les marchés et les alliances changent.

Les chefs des compagnies pétrolières et les ministres plaideront en faveur d'investissements dans toutes les formes d'énergie - combustibles fossiles et énergies renouvelables - afin de répondre à la demande croissante et, en même temps, d'accélérer le passage à l'industrie à faible émission de carbone du futur.

Un nombre record de 7 000 personnes se sont inscrites à la semaine de discussion CERAWeek sur les combustibles fossiles, les énergies propres et le stockage avancé de l'énergie.

La guerre en Ukraine a déclenché une flambée des prix du pétrole brut et des carburants qui a entraîné des bénéfices record pour l'industrie, incitant le gouvernement américain et d'autres à accuser Big Oil de faire du profit et la Grande-Bretagne et certains autres gouvernements à imposer des taxes exceptionnelles aux sociétés énergétiques.

Les dirigeants de Big Oil et les représentants du gouvernement américain échangeront probablement à nouveau des coups en public comme ils l'ont fait lors de l'événement de l'année dernière. Alors que les États-Unis et de nombreux gouvernements occidentaux continuent de demander aux sociétés pétrolières de pomper davantage, les dirigeants des grandes sociétés pétrolières affirment qu'ils ont le devoir envers leurs actionnaires de maximiser les rendements pour rester investis dans une industrie dont l'avenir à long terme est incertain.

Les présentateurs de cette année reflètent également les affrontements actuels sur l'offre et la demande entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'Europe et les États-Unis, qui ont conduit à quelques vacances visibles.

Au lieu de cela, le directeur général nouvellement nommé de Shell, Wael Sawan, rejoindra Bernard Looney de BP, Darren Woods d'Exxon Mobil Corp, Michael Wirth de Chevron et Patrick Pouyanne de TotalEnergies dans des rôles de premier plan.

"Nous aurons une idée de la manière dont les stratégies des entreprises ont été modifiées par les événements de l'année dernière", a déclaré dans une interview Dan Yergin, auteur lauréat du prix Pulitzer et vice-président de l'organisateur de la conférence, S&P Global.

M. Looney de BP partagera la scène avec le PDG du loueur de voitures Hertz, Stephen Scherr, dont l'entreprise est devenue un champion de la transition énergétique en prévoyant d'acheter des dizaines de milliers de véhicules électriques de General Motors , Polestar et Tesla .

"L'industrie est favorable à la transition énergétique, à l'ESG et à la décarbonisation, mais il est admis que nous aurons besoin d'hydrocarbures du point de vue de la fiabilité et de la sécurité énergétiques", a déclaré Pat Jelinek, responsable du secteur pétrolier et gazier d'EY Americas, à propos du retour en force des dirigeants de Big Oil.

OÙ EN SONT L'OPEP ET LE SCHISTE ?

Parmi les orateurs figurent des ministres du pétrole d'Afrique et d'Asie, où l'équilibre entre la sécurité énergétique et la menace du changement climatique est primordial. Il n'y a aucun représentant de la Russie, qui dans le passé a envoyé son ministre de l'énergie, et beaucoup moins de participants de l'OPEP.

Les ministres du pétrole de l'Arabie saoudite, de l'Irak, du Koweït et des Émirats arabes unis sont remarquablement absents de l'ordre du jour. La réduction de la production de l'OPEP de 2 millions de barils par jour (bpj) en novembre dernier a conduit à une dispute amère avec les États-Unis, alors que le président Joe Biden luttait contre les élections de mi-mandat et les prix élevés de l'essence - des problèmes qui ont failli lui coûter la majorité dans les deux chambres.

Les hauts dirigeants du secteur du schiste seront également moins sous les feux de la rampe. Le schiste américain s'est également battu avec l'administration Biden au sujet des restrictions de forage pétrolier et d'un investissement moindre dans la nouvelle production. Le schiste est devenu un facteur moins important sur les marchés mondiaux, et les tensions entre l'OPEP et le schiste sont moins intenses qu'auparavant.

L'année dernière, les dirigeants des grands groupes de schiste Hess Corp, EQT Corp et Pioneer Natural Resources ont dîné avec feu le secrétaire général de l'OPEP, Mohammad Barkindo. Barkindo a reçu en cadeau une bouteille de "Genuine Barnett Shale", le champ pétrolifère qui a lancé la révolution du schiste.

Le schiste américain a également été éclipsé par Big Oil, les entreprises étant aux prises avec des gains plus lents et des investisseurs avares. La production totale de pétrole aux États-Unis devrait augmenter modestement cette année - moins de 600 000 bpj - par rapport à un bond d'environ 2 millions de bpj en 2018.

"Les sociétés d'exploration et de production américaines ont modéré leur croissance", a déclaré Andy Hendricks, PDG du foreur américain Patterson-UTI, laissant l'OPEP "aux commandes des prix du pétrole."

INNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Alors que les dissensions géopolitiques se poursuivent ailleurs, le rendez-vous de la semaine prochaine mettra en avant l'innovation technologique dans le domaine du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) aux côtés de l'énergie électrique, de l'hydrogène et de la capture du carbone.

"Il n'y a jamais eu un tel accent sur l'innovation des technologies dans les industries de l'énergie", a déclaré Yergin de S&P.

Quelque 225 start-ups participeront, soit une augmentation de 60 % par rapport à l'année dernière, dont beaucoup ont reçu un coup de pouce de la loi sur la réduction de l'inflation de Biden, qui prévoit des crédits d'impôt et des incitations pour les technologies à faible émission de carbone et à énergie propre.

La secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, et le conseiller en énergie propre de la Maison Blanche, John Podesta, exposeront la mise en œuvre de la loi sur la réduction de l'inflation, a déclaré M. Yergin de S&P Global.

"La quantité d'énergies renouvelables que nous allons devoir construire au cours de la prochaine décennie est énorme, et je ne pense pas que tout le monde en ait vraiment digéré l'ampleur", a déclaré Andres Gluski, PDG du géant de l'énergie et des services publics AES Corp.