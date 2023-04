Les actions baissent alors que les perspectives mondiales s'assombrissent

(Alliance News) - Les prix des actions à Londres sont passés dans le rouge, suite aux échanges tièdes aux Etats-Unis et en Asie, tandis que les prix du pétrole ont continué à chuter en raison des faibles perspectives de la demande mondiale, entraînant dans leur chute les actions des compagnies pétrolières.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 18,10 points, soit 0,2%, à 7 880,67. L'indice FTSE 250 était en baisse de 30,17 points, soit 0,2 %, à 19 170,68. L'indice AIM All-Share est resté stable à 829,24.

L'indice Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 788,54, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1% à 16 786,08, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,6% à 13 138,55.

À New York, mercredi, le Dow Jones Industrial Average a terminé en baisse de 0,2 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux clôturé sans changement.

En Asie, l'indice Nikkei 225 de Tokyo a clôturé en hausse de 0,2 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a baissé de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,2 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé sans changement.

"Les échanges d'actions sont moroses et les prix du pétrole ont continué leur descente vers le bas alors que de nouvelles inquiétudes se font jour sur la solidité de l'économie mondiale et que les économies se préparent à de nouvelles hausses de taux des banques centrales", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Le baril de Brent s'échangeait à 82,27 USD tôt jeudi à Londres, en baisse par rapport aux 83,68 USD de la fin de journée de mercredi. À la clôture du marché vendredi dernier, il était coté à 86,42 USD.

Les compagnies pétrolières BP et Shell étaient en baisse de 1,0 % et 0,7 % respectivement à Londres.

"Le renforcement du dollar, dans un contexte où l'on s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine doive continuer à augmenter ses taux d'intérêt pour contenir l'inflation, pèse également sur la demande car il rend la matière première plus chère dans d'autres pays", a ajouté M. Streeter, de HL. Le prix du pétrole est fixé en dollars.

La livre sterling était cotée à 1,2441 USD, contre 1,2424 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0966 USD, en légère hausse par rapport à 1,0958 USD. Face au yen, le dollar est coté à 134,52 yens, en baisse par rapport à 134,69 yens.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4%.

L'inflation des prix à la production en Allemagne s'est ralentie plus rapidement que prévu le mois dernier, grâce à l'effet retardé des "freins aux prix" du gouvernement sur l'électricité et le gaz naturel.

Selon Destatis, l'inflation des prix à la production allemande a ralenti à 7,5% sur une base annuelle en mars contre 15,8% en février. Le consensus du marché cité par FXStreet avait prévu une lecture de 9,8%.

Dans le FTSE 100, Haleon, la filiale de GSK spécialisée dans les soins de santé aux consommateurs, a augmenté de 2,2%, alors qu'elle a mis à jour ses performances du premier trimestre avant son assemblée générale annuelle.

Le chiffre d'affaires organique a augmenté de 9,9%, la majeure partie - 7,1% - provenant des hausses de prix, le panorama des volumes ayant augmenté de 2,8%. "La croissance a été observée dans les domaines de la santé respiratoire, du soulagement de la douleur, de la santé bucco-dentaire, de la santé digestive et des autres produits", a déclaré M. Haleon.

La croissance a été forte dans toutes les zones géographiques, l'Asie-Pacifique étant stimulée par les ventes d'analgésiques en Chine suite à la fin des fermetures et à l'épidémie de Covid, de rhume et de grippe.

Haleon s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires annuel se situe dans le haut de la fourchette des prévisions, soit une croissance de 4 à 6 %. Toutes les autres prévisions annuelles restent inchangées.

Segro a gagné 1,1 %, l'investisseur immobilier ayant fait état d'une dynamique de marché "favorable", soutenant une forte croissance des loyers au premier trimestre.

"Les données du marché montrent des signes de stabilisation de la valeur des actifs, bien que l'activité d'investissement reste faible", a déclaré Segro.

Antofagasta a chuté de 3,9 % alors que l'action a été détachée du dividende.

Dans le FTSE 250, Babcock a chuté de 2,1 %.

L'entreprise de défense a déclaré que son flux de trésorerie au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars était "significativement" supérieur aux attentes, et prévoit maintenant de rétablir les paiements de dividendes au cours de l'exercice 2024.

Le bénéfice sous-jacent est conforme à ses attentes, à l'exclusion de l'impact ponctuel potentiel d'un litige contractuel.

Le litige porte sur un contrat de type 31 conclu avec le ministère britannique de la Défense en 2019 pour cinq frégates de classe Inspiration destinées à la Royal Navy. Au cours de l'année écoulée, Babcock a déclaré avoir discuté avec le ministère de la défense au sujet des coûts supplémentaires, mais les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la responsabilité des coûts dans le cadre du contrat.

Si les coûts ne sont pas recouvrés, le contrat sera déficitaire et Babcock estime qu'une provision de 50 à 100 millions de livres sterling sera nécessaire dans ses résultats pour l'exercice 2023. "Tout règlement ou décision arbitrale annulerait la provision en partie ou en totalité", a déclaré l'entreprise.

"Les performances de Babcock en termes de trésorerie et d'activités commerciales sont satisfaisantes dans le contexte des performances de ces dernières années. La clause du contrat est une grande déception, même si elle aurait pu être anticipée", a déclaré Robin Speakman de Shore Capital.

Le fabricant de pellets de fer Ferrexpo a augmenté de 2 %. Il a déclaré que la Cour suprême d'Ukraine avait statué en sa faveur concernant une demande d'invalidation d'un accord d'achat d'actions datant de 2002.

La demande concernait une participation de 40 % dans la filiale d'exploitation locale Ferrexpo Poltava Mining, qui a été vendue à des sociétés qui appartenaient en temps utile à un actionnaire de contrôle de la société.

En septembre, Ferrexpo a reçu un jugement négatif d'une cour d'appel, avant de faire appel de la décision devant la Cour suprême.

Sur l'AIM, IG Design Group a chuté de 15 %.

Le concepteur et fabricant d'emballages cadeaux et d'articles de papeterie a prévenu qu'il s'attendait à devoir procéder à une dépréciation ponctuelle, sans effet sur la trésorerie, de la valeur historique du fonds de commerce de certaines entreprises au Royaume-Uni. Cette dépréciation est le résultat d'une "détérioration récente" du commerce et de "prévisions de prix très limitées" pour Noël 2023.

Cette dépréciation devrait avoir un impact significatif sur les résultats annuels de l'entreprise pour l'exercice se terminant le 31 mars.

Le calendrier économique prévoit une lecture de la confiance des consommateurs de la zone euro à 1500 BST, après le rapport hebdomadaire sur les demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 BST.

L'or était coté à 1 998,75 USD l'once, en hausse par rapport à 1 993,72 USD.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.