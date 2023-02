Les actions de BP atteignent leur plus haut niveau depuis 3 ans et demi après avoir réduit ses objectifs en matière d'émissions.

Les actions de BP ont grimpé jusqu'à 533,7 pence tôt mercredi, leur plus haut niveau depuis août 2019, après avoir augmenté de 8 % mardi, lorsqu'elle a annoncé des bénéfices annuels record, ce qui a conduit à une hausse des dividendes et des rachats d'actions.

Mardi, BP a également revu à la baisse ses plans de réduction de la production d'hydrocarbures, visant désormais à produire 2 millions de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2030, soit une baisse de seulement 25% par rapport aux niveaux de 2019, alors que les plans précédents prévoyaient une réduction de 40%.

En conséquence, BP a réduit ses ambitions de réduire les émissions des carburants vendus aux clients à 20-30 % d'ici 2030, contre 35-40 % auparavant.

"Le pragmatisme prend la priorité cette semaine alors qu'un monde à court d'énergie et que les gouvernements supplient des entreprises comme BP d'en faire plus provoque une réaction. BP va se pencher davantage sur le pétrole et le gaz pour le reste de cette décennie", a déclaré Bernstein Oswald Clint dans une note.

La flambée des prix de l'énergie dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a dopé les bénéfices du secteur, les rivaux de BP, TotalEnergies, Shell, Exxon Mobil et Chevron, ayant tous annoncé des bénéfices exceptionnels.