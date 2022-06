Les actions de Londres atteignent leur plus bas niveau depuis plus de trois semaines en raison des craintes de ralentissement au Royaume-Uni

L'indice blue-chip FTSE 100 a plongé de 0,9 % et l'indice à moyenne capitalisation FTSE 250, axé sur le marché intérieur, a reculé de 1,3 %, touchant ainsi ses plus bas niveaux depuis le 19 mai.

Le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté de 0,3 % par rapport à mars, tandis que sur les trois mois à avril, le PIB a augmenté de 0,2 %, ce qui représente un net ralentissement par rapport à la croissance de 0,8 % enregistrée sur les trois mois à mars, selon les données officielles.

Les économistes interrogés par Reuters avaient en moyenne prévu que l'économie britannique progresserait de 0,1 % en avril par rapport à mars et de 0,4 % sur la période février-avril.

La Banque d'Angleterre (BoE) devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 1,25 %, car elle lutte contre une inflation galopante. Si la BoE opte pour une hausse plus importante, elle alimentera les craintes de récession.

Les majors pétrolières BP Plc et Shell Plc ont glissé de 2 % et 2,4 % respectivement, tandis que les mineurs industriels ont perdu 1,5 %, les prix des matières premières ayant glissé en raison des inquiétudes concernant la demande dues à une augmentation des cas de COVID-19 en Chine et à une croissance économique mondiale atone. [O/R] [MET/L]