(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* FTSE 100, FTSE 250 en baisse de 0,7% chacun

* BP dégringole après un impact négatif sur le bénéfice du 2ème trimestre

* Indivior revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices et prévoit des suppressions d'emplois ; les actions chutent.

* Barclays, HSBC et Lloyd's chutent de 3,1% à 4%.

9 juillet (Reuters) -

Le FTSE 100 de Londres a subi mardi sa plus forte baisse en près d'un mois, les valeurs bancaires et le titan de l'énergie BP tirant l'indice vers le bas, tandis que les investisseurs semblaient peu préoccupés par le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Congrès américain.

L'indice FTSE 100 a perdu 0,7 %, enregistrant sa troisième journée consécutive de pertes. Le FTSE 250, une moyenne capitalisation axée sur le marché intérieur, qui a augmenté après la victoire du Parti travailliste aux élections de la semaine dernière, était en baisse de 0,7 %.

Les valeurs bancaires ont pesé le plus lourd sur le FTSE 100, les marchés ayant été effrayés par les commentaires du responsable politique de la Banque d'Angleterre, Jonathan Haskel, qui est resté fidèle à sa position de maintenir les taux d'intérêt pour le moment.

Barclays, HSBC et Lloyd's ont chuté de 3 à 4 %.

"Ses commentaires (Haskel) ont mis un frein aux banques - c'est un secteur où les marges sont comprimées par les taux d'intérêt élevés", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principal des marchés chez City Index.

Le secteur de l'énergie a chuté de 1,3 %, plombé par une perte de 4,3 % de BP après que le géant pétrolier a mis en garde contre un impact sur ses bénéfices du deuxième trimestre en raison de la baisse des marges de raffinage réalisées et de la faiblesse du commerce du pétrole.

En revanche, les mineurs de métaux précieux ont progressé de 0,7 %, parallèlement aux cours de l'or.

Les investisseurs ont dépassé les

commentaires

de Jerome Powell de la Réserve fédérale dans lesquels il a déclaré qu'une réduction du taux directeur ne serait pas appropriée tant que la Fed ne serait pas plus convaincue que l'inflation se dirige vers l'objectif de 2 %.

Les chiffres de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis et le PIB de la Grande-Bretagne sont attendus plus tard dans la semaine et pourraient influencer les trajectoires futures des réductions de taux d'intérêt dans les économies.

En ce qui concerne les entreprises, Indivior Plc a chuté de 35,9 % après que le fabricant de médicaments a déclaré qu'il supprimerait environ 130 emplois et a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année.

Le recruteur PageGroup a chuté de 4 % et s'est retrouvé au bas de l'échelle du FTSE 250 après avoir annoncé une baisse de son bénéfice annuel, citant des embauches plus faibles que prévu en juin et une vision plus prudente pour le second semestre de l'année. (Reportage de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Mrigank Dhaniwala et Mark Heinrich)