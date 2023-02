Les banques, BP et Shell dynamisent le FTSE 100 avant Powell

(Alliance News) - L'indice de référence de Londres est entré dans l'après-midi en solide hausse mardi, surpassant ses homologues continentaux, soutenu par les gains de cours des actions de ses constituants bancaires et pétroliers.

Le dollar a continué à grimper, s'appuyant sur les gains réalisés après la publication des données sur l'emploi aux États-Unis. La livre s'est échangée sous la barre des 1,20 USD, les participants au marché attendant le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, plus tard dans la journée.

L'indice FTSE 100 des grandes capitalisations était en hausse de 44,58 points, soit 0,6 %, à 7 881,29.

Les indices de référence des moyennes et petites capitalisations ont cependant eu du mal.

Le FTSE 250 a perdu 98,63 points, soit 0,5 %, à 20 310,75, et l'AIM All-Share a perdu 2,52 points, soit 0,3 %, à 881,27.

Parmi les indices britanniques du Cboe, le tableau était similaire, les valeurs moyennes ayant le plus souffert. Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,6 % à 787,97, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5 % à 17 694,96, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1 % à 14 158,37.

En Europe continentale, le CAC 40 à Paris était en légère baisse, et le DAX 40 à Francfort était en recul de 0,2%.

La hausse de 5,5 % du cours de l'action BP a contribué à la surperformance de l'indice FTSE.

"BP est peut-être l'ennemi numéro un aux yeux du public pour ses bénéfices records, mais son dernier succès a contribué à faire grimper le FTSE 100, ce qui profitera aux personnes de tout le pays qui ont une exposition aux actions britanniques dans leur pension", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Malheureusement, le succès de BP en fait une cible, car d'autres personnes ont souffert en même temps qu'elle a bénéficié d'une hausse de ses bénéfices, à savoir le public et les entreprises qui ont dû supporter des factures d'énergie plus élevées. Par conséquent, BP ne peut pas se reposer sur ses lauriers et s'attendre à recevoir des éloges pour ses performances opérationnelles et financières."

BP a déclaré que le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement pour 2022 a plus que doublé, passant de 12,82 milliards USD à 27,65 milliards USD, ou de 22,34 milliards USD à 46,04 milliards USD avant intérêts et impôts.

BP a annoncé un nouveau rachat d'actions de 2,75 milliards USD. Elle a augmenté son dividende du quatrième trimestre de 21% en glissement annuel, à 6,61 cents par action. Le dividende annuel a atteint 24,082 cents, soit une hausse de 11 % par rapport aux 21,630 cents de 2021.

La société pétrolière Shell, qui a annoncé la semaine dernière des bénéfices exceptionnels et un rachat d'actions de 4 milliards de dollars, a grimpé de 2,1 % dans un contexte positif.

Les composantes bancaires du FTSE 100 étaient également en hausse mardi. Barclays a augmenté de 1,6 %, HSBC de 1,5 % et NatWest de 0,8 %.

Mould d'AJ Bell a commenté : "Au cours du dernier mois environ, les investisseurs sont devenus plus optimistes en pensant que nous sommes proches du sommet du cycle de hausse des taux, ce qui explique pourquoi vous avez vu des sociétés à risque plus élevé bien se comporter sur le marché boursier. Si cet optimisme s'avère être déplacé, nous verrons probablement les investisseurs revenir en masse vers les secteurs où l'on trouve généralement des actions de valeur, comme les banques, l'énergie et le tabac. D'une certaine manière, le mouvement d'aujourd'hui sur le FTSE 100 reflète déjà cette pensée des investisseurs."

À Paris, BNP Paribas a progressé de 3,2 %. Elle a déclaré qu'elle prévoyait de réaliser un rachat d'actions de 5 milliards d'euros en 2023, après avoir annoncé une augmentation de son chiffre d'affaires annuel.

Au cours des trois mois au 31 décembre, le revenu de la banque basée à Paris a augmenté de 7,8 % pour atteindre 12,11 milliards d'euros, contre 11,23 milliards d'euros pour la même période en 2021. Toutefois, le bénéfice avant impôt a diminué de 7,3 %, passant de 3,17 milliards d'euros à 2,94 milliards d'euros.

Pour l'ensemble de l'année 2022, la BNP a réalisé un chiffre d'affaires de 50,42 milliards d'euros, en hausse de 9,0 % par rapport aux 46,24 milliards d'euros de 2021. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 6,0 %, passant de 13,64 milliards d'euros à 14,45 milliards d'euros.

Le panorama du dollar était mitigé mardi en début d'après-midi. La livre sterling était cotée à 1,1975 USD, en baisse par rapport à 1,2026 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'échangeait à 1,0700 USD, en baisse par rapport à 1,0737 USD.

Contre le yen, le dollar était coté à 132,18 JPY mardi après-midi, heure de Londres, en baisse par rapport à 132,80 JPY lundi soir, mais en hausse par rapport au plus bas niveau intrajournalier de 131,70 JPY.

Plus tard mardi, l'attention sera portée sur le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui s'exprimera devant l'Economic Club de Washington à 1740 GMT. Les investisseurs boursiers espèrent que Powell proposera des indices sur l'avenir de la politique monétaire américaine, en particulier à la lumière de l'indice des salaires non agricoles de vendredi.

Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management, a commenté : "Lorsqu'on a interrogé le président Powell sur le potentiel de réduction des taux, il avait auparavant insisté sur le fait que les risques pour les taux étaient à la hausse. Cependant, lors des questions-réponses postérieures au [Federal Open Market Committee], il a fait une déclaration très nuancée mais importante, suggérant que si l'inflation devait chuter rapidement cette année ou plus rapidement que ce que le FOMC lui-même avait prévu, il pourrait réduire les taux.

"Puis est arrivé le bouchon du rallye sous la forme d'un colossal battement NFP".

La croissance de l'emploi américain a largement dépassé les attentes le mois dernier, selon les chiffres de vendredi. Les emplois non agricoles ont augmenté de 517 000 en janvier, soit presque le double des 260 000 de décembre. Le chiffre de janvier a largement dépassé le consensus du marché qui était de 185 000.

Avant le discours de Powell, les futures des indices boursiers américains sont mitigés. Le Dow Jones Industrial Average a été appelé à baisser de 0,1%, le S&P 500 à augmenter légèrement et le Nasdaq Composite à augmenter de 0,1%. Ils avaient baissé de 0,1 %, 0,6 % et 1,0 % pendant la nuit.

À Londres, Smartspace Software a progressé de 14 % sur l'AIM. Le fournisseur de logiciels axés sur le bâtiment a déclaré que le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 janvier était en hausse de 36 %, passant de 5,1 millions de GBP à 7,0 millions de GBP.

La société a déclaré que la perte ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait être supérieure aux prévisions du consensus du marché.

Le pétrole Brent s'échangeait à 82,08 USD le baril mardi en début d'après-midi, contre 79,90 USD lundi soir. L'or s'échangeait à 1 867,33 USD l'once, contre 1 868,01 USD.

Le calendrier économique de mardi prévoit encore une lecture du commerce des biens et services américains à 1330 GMT.

Sur le front politique britannique, le Premier ministre Rishi Sunak a procédé à un vaste remaniement de Whitehall avec la création de quatre nouveaux départements gouvernementaux visant à stimuler la croissance économique et à résoudre la crise énergétique.

Le PM a remplacé le président du parti Tory limogé, Nadhim Zahawi, par Greg Hands, qui avait été ministre du commerce.

Mais l'élément principal du remaniement a vu les départements des affaires, du commerce et de la culture restructurés en quatre ministères différents. Grant Shapps, qui était secrétaire d'État aux affaires, sera désormais le secrétaire d'État à la sécurité énergétique et au net zéro. Kemi Badenoch, qui était secrétaire au commerce international, dirigera désormais le département conjoint des affaires et du commerce.

Aux États-Unis, le président Joe Biden prononce son discours sur l'état de l'Union mardi en fin de journée à Washington, soit tôt mercredi matin, heure de Londres.

"Dans un aperçu de l'élément économique de son discours publié hier par la Maison Blanche, on note que le président demandera un quadruplement de la taxe de 1% sur les rachats d'actions des entreprises et appellera le Congrès à adopter son impôt minimum pour les milliardaires", ont commenté les analystes de Rabobank.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

