Les commentaires de Powell et l'espoir pour l'économie britannique font grimper les actions

(Alliance News) - Les actions à Londres étaient en hausse à la clôture mercredi, avec un sentiment soutenu par un message stable du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell et des indications que le Royaume-Uni pourrait éviter de justesse une récession.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 20,46 points, soit 0,3 %, à 7 885,17 mercredi. L'indice blue-chip a atteint un sommet intrajournalier de 7 934,30, dépassant le record établi vendredi.

Le FTSE 250 a terminé en hausse de 114,81 points, soit 0,6 %, à 20 303,81. L'AIM All-Share a clôturé en hausse de 4,10 points, soit 0,5 %, à 883,23.

Le Cboe UK 100 a clôturé en hausse de 0,3% à 788,68, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,8% à 17 753,74 et le Cboe Small Companies a clôturé en hausse de 0,4% à 13 854,58.

S'exprimant devant l'Economic Club de Washington, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine devra continuer à relever les taux d'intérêt.

"Nous pensons que nous devrons procéder à de nouvelles hausses de taux et nous pensons que nous devrons maintenir la politique à un niveau restreint pendant un certain temps", a déclaré M. Powell, reprenant les propos qu'il avait tenus lors d'une conférence de presse la semaine dernière.

Russ Mould d'AJ Bell a déclaré que c'était "exactement le message apaisant que le marché recherchait".

"Les craintes que le rapport sur l'emploi de vendredi dernier ne fasse réagir la Fed à ce qu'elle percevait comme une surchauffe du marché du travail ont été apaisées, la réponse relativement détendue de Powell reflétant peut-être les anomalies saisonnières qui affectent souvent les chiffres de janvier", a expliqué Mould.

Dans le même temps, l'Institut national de recherche économique et sociale a publié de nouvelles prévisions selon lesquelles le Royaume-Uni évitera une récession technique cette année.

Il s'agit d'une perspective plus optimiste pour l'économie britannique que celle proposée par la Banque d'Angleterre la semaine dernière, qui a prédit une récession moins profonde mais toujours prolongée, ainsi qu'une récente prédiction sombre du Fonds monétaire international, qui a vu la Grande-Bretagne être la seule économie majeure à subir une contraction cette année.

La livre sterling s'est renforcée suite aux prévisions plus positives. La livre était cotée à 1,2084 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, contre 1,2015 USD à la clôture mardi.

Dans le FTSE 100, BP a maintenu ses gains de mardi, terminant en hausse de 2,4 %. La major pétrolière a déclaré que son bénéfice de remplacement sous-jacent avait plus que doublé en 2022 et qu'il était également plus élevé au quatrième trimestre, en raison de l'augmentation des ventes de gaz naturel et de pétrole due à la hausse des prix.

Barratt Developments a clôturé en hausse de 1,4 % après avoir annoncé une croissance intermédiaire à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, mais a mis en garde contre une baisse des taux de réservation au début de 2023 en raison d'une demande "provisoire".

Pour le semestre qui s'est terminé le 31 décembre, le constructeur de maisons a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 24 % en glissement annuel, passant de 2,25 milliards de GBP à 2,78 milliards de GBP. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 16 %, passant de 432,6 millions de GBP à 501,5 millions de GBP, malgré une détérioration de la marge d'exploitation, qui est passée de 19,3 % à 17,8 %.

Smurfit Kappa a chuté de 3,5 % malgré l'augmentation de son dividende dans le cadre d'une hausse du bénéfice au cours de l'année 2022, alors qu'il a constaté des coûts énergétiques et une inflation élevés.

Le fabricant d'emballages basé à Dublin a déclaré que le bénéfice avant impôts a augmenté de 42% à 1,29 milliard d'euros en 2022, contre 913 millions d'euros en 2021. Le chiffre d'affaires a grimpé de 27 %, passant de 10,11 milliards d'euros à 12,82 milliards d'euros.

La société a recommandé un dividende final de 107,6 centimes d'euro par action, en hausse de 12 % par rapport aux 96,1 centimes de l'année précédente.

Toutefois, Smurfit a noté des coûts élevés dus à l'énergie : "L'année a été caractérisée par une inflation sans précédent des coûts, en particulier dans le domaine de l'énergie, qui s'est modérée dans la dernière partie de l'année."

La société a déclaré que le coût des ventes en 2022 a augmenté de 25 % pour atteindre 8,75 milliards d'euros, contre 7,02 milliards d'euros en 2021.

Dans l'indice FTSE 250, PZ Cussons a baissé de 9,0 % malgré l'annonce de hausses à deux chiffres de son bénéfice intermédiaire et de son chiffre d'affaires, et le maintien de son dividende inchangé.

Le fabricant de Manchester de marques de soins personnels telles que Imperial Leather a déclaré qu'au cours du semestre clos le 3 décembre, le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % pour atteindre 336,9 millions de GBP, contre 283,7 millions de GBP un an plus tôt.

Il a expliqué que cette hausse était due à l'acquisition de Childs Farm, à un marché des changes favorable et à "l'impact des jours de rapport supplémentaires au cours de la période".

Le bénéfice avant impôt a bondi de 72 %, passant de 23,5 millions de GBP à 40,5 millions de GBP, alors que les frais administratifs ont diminué à 30,7 millions de GBP, contre 45,1 millions de GBP un an plus tôt.

Future a perdu 6,1 % après avoir mis en garde contre un ralentissement des dépenses de consommation.

L'éditeur de magazines a déclaré que les échanges au cours de la période de quatre mois qui s'est terminée le 31 janvier ont été globalement conformes aux attentes, mais il a ajouté que le ralentissement du marché en termes d'audience et de dépenses de consommation observé vers la fin de son dernier exercice financier s'est poursuivi, ce qui a eu un impact sur "la croissance de la publicité numérique et des revenus d'affiliation pour les produits, notamment dans le secteur vertical de la technologie grand public".

Ailleurs à Londres, Speedy Hire a plongé de 12 % car la société de services de location d'outils et d'équipements a déclaré qu'un décompte pour son audit 2023 a identifié une insuffisance de 20,4 millions de GBP dans la valeur de ses actifs non comptabilisés.

L'entreprise a lancé une enquête externe sur la question et a déclaré que le déficit devrait être enregistré comme une dépréciation unique hors trésorerie dans son bilan pour l'année se terminant le 31 mars.

Speedy Hire a également déclaré avoir fermé 20 dépôts à la fin du mois de janvier, ce qui lui coûtera environ 2,9 millions de livres sterling.

Dans les actions européennes mercredi, le CAC 40 à Paris a terminé en baisse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,6%.

L'euro s'est établi à 1,0734 USD à la clôture des actions européennes mercredi, en hausse par rapport à 1,0700 USD mardi à la même heure. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 131,29 yens, en hausse par rapport à 131,17 yens mardi soir.

Les actions à New York étaient dans le rouge à la clôture de la bourse de Londres, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,2 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,7 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,3 %.

Le pétrole Brent était coté à 84,01 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, contre 82,75 USD mardi soir. L'or était coté à 1 878,10 USD l'once, en hausse par rapport à 1 875,35 USD à la clôture mardi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de jeudi, il y a les résultats annuels de la société pharmaceutique AstraZeneca, du fabricant de cigarettes British American Tobacco et de la société de biens de consommation Unilever.

Dans le calendrier économique, les Etats-Unis publieront leur rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance chômage à 1330 GMT.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

