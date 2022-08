Les compagnies pétrolières contournent le Jones Act pour approvisionner les marchés américains en carburant

Les négociants envoient de plus en plus de composants d'essence non finis de la côte du Golfe vers le terminal de Buckeye Partners LP aux Bahamas, également connu sous le nom de Borco, où ils sont mélangés à de l'essence finie pour être envoyés sur la côte Est des États-Unis. Ce commerce peu courant est le signe d'une forte demande de produits le long de la côte, où se trouvent certains des plus grands marchés de consommation du pays.

Le commerce représente un contournement légal du Jones Act, qui exige que les marchandises transportées entre les ports américains le soient par des navires construits dans le pays et dotés d'un équipage américain.

La quantité de ces navires est limitée, ce qui augmente le coût de ces expéditions.

Depuis le mois de mars, au moins huit navires ont transporté des composants d'essence de la côte du golfe du Mexique au terminal Borco aux Bahamas, puis ont livré de l'essence finie de là aux ports de l'Atlantique, selon les données de navigation.

La majorité des navires ont été affrétés par BP Plc. BP a refusé de faire des commentaires.

Normalement, les vendeurs de la côte du Golfe réalisent de plus gros profits soit en exportant des produits, soit en envoyant de l'essence ou du diesel sur la côte Est via le Houston-to-New Jersey Colonial Pipeline, qui transporte environ 2,5 millions de barils par jour d'essence et d'autres carburants.

Cette ligne est actuellement encombrée car les raffineries de la côte Est des États-Unis peinent à répondre à la demande. Ces raffineries fonctionnent à plus de 98 % de leur capacité, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

Les expéditeurs soumettent des demandes à Colonial pour transporter des produits raffinés sur Colonial, mais à l'heure actuelle, ces demandes dépassent la capacité globale de la ligne. Selon les négociants, l'espace sur la ligne est plus cher que depuis des années, ce qui rend soudainement rentable le transport de marchandises avec l'escale des Bahamas.

Ce commerce ne va pas à l'encontre du Jones Act, mais il était peu fréquent avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et ne s'est pas produit en 2021, selon les données de navigation disponibles.

En 2021, les États-Unis ont exporté 146 000 barils de composants d'essence au total vers les Bahamas, selon l'EIA. Pour le seul mois de mai 2022, les données les plus récentes disponibles, ce chiffre était de 498 000 barils.

L'année dernière, les États-Unis ont importé 699 000 barils d'essence finie des Bahamas, soit 1,8 % de toutes les importations de ce produit pour l'année. Jusqu'à présent en 2022, les États-Unis ont déjà importé 1,2 million de barils d'essence des Bahamas.

En mars, l'Agean Star et le Gulf Rastaq ont chargé des composants de carburant à Houston, les ont déchargés à Borco et ont ensuite fourni de l'essence finie à Savannah, en Géorgie, et à Jacksonville, en Floride, selon les données d'expédition.

Les navires Nave Luminocity et Navig8 Success ont chargé des composants d'essence dans le Golfe, ont déchargé à Borco et ont ensuite transporté de l'essence finie à New Jersey et New York, selon les données d'expédition. Plusieurs autres navires ont effectué des voyages similaires au cours de l'été.