Les compagnies pétrolières poussent le FTSE 100 à la hausse après la décision de l'OPEP

(Alliance News) - L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse à Londres lundi, les compagnies pétrolières ayant bondi en raison de la hausse des prix du pétrole.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 43,30 points, soit 0,6%, à 7 675,04. Le FTSE 250 était en hausse de 8,44 points à 18 936,74 points, et l'AIM All-Share était en hausse de 6,64 points, 0,8%, à 815,91 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5 % à 767,71, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,2 % à 16 518,62, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,1 % à 13 249,91.

Les prix du pétrole ont augmenté après que l'Arabie Saoudite ait mené une réduction coordonnée de la production par les principales puissances pétrolières dimanche, malgré la pression américaine pour pomper plus de brut, en disant qu'ils visaient la stabilité du marché.

Les réductions opérées par les Saoudiens, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Algérie et Oman entre mai et la fin de l'année s'élèveront à plus d'un million de barils par jour, soit la réduction la plus importante depuis que le cartel OPEP+ a réduit sa production de deux millions de barils par jour en octobre. La Russie, membre de l'OPEP+, a déclaré qu'elle prolongeait également sa réduction de 500 000 barils par jour jusqu'à la fin de l'année, la qualifiant d'"action responsable et préventive".

Un responsable du ministère saoudien de l'énergie a souligné qu'il s'agissait d'une mesure de précaution visant à soutenir la stabilité du marché pétrolier, a indiqué l'agence de presse officielle saoudienne.

À la suite de cette nouvelle, les sociétés pétrolières du FTSE 100 ont vu leurs actions bondir. BP a augmenté de 4,7 %, tandis que Shell a bondi de 4,4 %. Sur le FTSE 250, Harbour Energy a progressé de 7,3 % et Tullow Oil de 5,8 %.

Le baril de pétrole Brent était coté à 84,15 USD à Londres ce lundi, contre 79,14 USD vendredi.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1 %.

La livre était cotée à 1,2316 USD tôt lundi à Londres, en baisse par rapport à 1,2370 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0831 USD, en baisse par rapport à 1,0863 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 133,55 yens, en hausse par rapport à 132,90 yens.

Sur le LSE, Ryanair et Wizz Air ont publié leur nombre de passagers pour le mois de mars, montrant une forte augmentation par rapport à l'année précédente.

Ryanair était en hausse de 1,4% tôt lundi, tandis que Wizz Air a perdu 2,6%.

Wizz Air, qui fait partie de l'indice FTSE 250, a déclaré avoir transporté 4,3 millions de passagers en mars, soit une augmentation de 72 % par rapport à l'année précédente. Le coefficient d'occupation de la compagnie aérienne à bas prix s'est amélioré, passant de 86,2 % l'année précédente à 92,2 %, tandis que la capacité totale a bondi de 61 %, passant de 2,9 millions de sièges à 4,6 millions de sièges.

Sur 12 mois glissants, la capacité a augmenté de 68 %, passant de 34,6 millions de sièges à 58,2 millions. Le nombre de passagers a bondi de 89 %, passant de 27,1 millions à 51,1 millions, et le coefficient d'occupation de Wizz Air s'est amélioré, passant de 78,2 % à 87,8 %.

La compagnie aérienne à bas prix Ryanair a déclaré que le nombre de passagers avait augmenté de 12 % en mars, passant de 11,2 millions l'année précédente à 12,6 millions. Le coefficient de remplissage de Ryanair s'est amélioré, passant de 87 % à 93 %.

Sur 12 mois glissants, le nombre de passagers a augmenté de 74%, passant de 97 millions à 168,6 millions. Le coefficient de remplissage est passé de 82 % à 93 %.

La compagnie aérienne a effectué plus de 71 350 vols en mars 2023, a-t-elle déclaré, tout en notant qu'en 2022, le trafic aérien a été affecté par l'invasion de l'Ukraine.

Par ailleurs, WANdisco a déclaré que le cofondateur et directeur général David Richards et le directeur financier Erik Miller ont décidé de se retirer, à la suite d'une enquête.

En mars, WANdisco a suspendu la négociation de ses actions après avoir découvert des signes d'une possible activité frauduleuse "sophistiquée", quelques jours seulement après avoir annoncé qu'elle étudiait la possibilité d'une cotation en bourse aux États-Unis.

Lundi, la société a déclaré que le président non exécutif Ken Lever assumerait le rôle de président exécutif en attendant la conclusion d'un processus formel de nomination d'un nouveau PDG, qui débutera sous peu. WANdisco a également nommé Ijoma Maluza comme nouveau directeur financier intérimaire.

"Il est dans l'intérêt de toutes les parties prenantes que cet objectif soit poursuivi sous une nouvelle direction", a déclaré WANdisco.

La société a précisé que les changements au sein du conseil d'administration n'étaient pas liés aux conclusions de l'enquête indépendante. Jusqu'à présent, WANdisco a confirmé que les bons de commande donnant lieu à des recettes reconnues de 14,9 millions USD pour l'exercice 2022 sont faux et que les réservations de ventes de 115,5 millions USD enregistrées au cours de l'exercice 2022 sont également fausses.

"Les résultats de l'enquête indépendante menée à ce jour continuent de soutenir l'opinion initiale selon laquelle les irrégularités sont le résultat des actions d'un employé commercial senior. FRP Advisory poursuit l'enquête afin de parvenir à une conclusion", a ajouté WANdisco.

En Asie, l'indice Nikkei 225 était en hausse de 0,5 %. En Chine, le Shanghai Composite était en hausse de 0,7 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,2 %. À Sydney, l'indice S&P/ASX 200 a clôturé en hausse de 0,6 %

La croissance du secteur manufacturier chinois s'est arrêtée en mars, selon les données d'enquête publiées lundi.

L'indice PMI manufacturier Caixin est tombé à un niveau neutre de 50,0 points, alors qu'il avait atteint un sommet de huit mois en février, à 51,6 points. La barre des 50 points sépare la croissance de la contraction et indique que l'activité manufacturière est restée stable par rapport au mois précédent.

Au Japon, la détérioration du secteur manufacturier s'est légèrement atténuée en mars. L'indice PMI manufacturier de la Jibun Bank a augmenté à 49,2 points en mars, contre 47,7 en février.

Le calendrier économique de lundi comprend une série d'indices des directeurs d'achat du secteur manufacturier, y compris la zone euro à 0900 BST, le Royaume-Uni à 0930 BST et les États-Unis à 1445 BST.

Aux États-Unis vendredi, Wall street a terminé en hausse, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 1,3 %, le S&P 500 en hausse de 1,4 % et le Nasdaq Composite en hausse de 1,7 %.

L'or était coté à 1 958,91 USD l'once contre 1 979,05 USD.

