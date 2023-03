Les émissions de BP 2022 restent inchangées à environ 340 millions de tonnes d'équivalent CO2

La rémunération du directeur Bernard Looney a doublé pour atteindre environ 12 millions de dollars après que BP a annoncé un bénéfice record de 28 milliards de dollars et augmenté son dividende, mais a exaspéré les défenseurs du climat en revenant sur ses projets de réduction de la production de pétrole et de gaz et des émissions d'ici à 2030.

BP n'inclut pas dans cette mesure les émissions provenant des carburants qu'elle a vendus mais qui sont dérivés du pétrole brut qu'elle n'a pas produit.

Shell, le rival de BP et premier détaillant mondial de carburants, a déclaré pour 2022 des émissions d'environ 1,2 milliard de tonnes de CO2e, y compris des gaz à effet de serre provenant de la combustion de tous les carburants qu'il vend, quelle que soit l'origine du pétrole brut à partir duquel ils ont été raffinés.

Les émissions de BP https://www.reuters.com/graphics/BP-EMISSIONS/byvrlqykkve/chart_eikon.jpg