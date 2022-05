Les investisseurs pétroliers américains soutiennent les plans de transition énergétique lors des réunions d'actionnaires

Cette année, les grands producteurs de pétrole ont renversé le scénario et gagné la faveur des investisseurs avec des mesures récentes visant à minimiser les émissions de carbone et alors que les inquiétudes concernant la sécurité énergétique et les prix du carburant ont éclipsé les préoccupations environnementales lors des assemblées de cette année.

Seuls 33 % des actionnaires de Chevron et 28 % de ceux d'Exxon ont voté en faveur des propositions sur le climat déposées par le groupe activiste Follow This lors de leurs assemblées annuelles d'actionnaires mercredi.

Les détenteurs de Chevron ont voté contre une proposition visant à prendre des mesures plus strictes pour lutter contre les émissions des consommateurs brûlant ses carburants, connues sous le nom de scope 3.

Chez Exxon, les résultats ont marqué un changement majeur par rapport à l'année dernière, lorsque les investisseurs activistes ont obtenu trois sièges au conseil d'administration, une étape importante en matière de gouvernance. Depuis, l'entreprise alloue 2,5 milliards de dollars par an à des projets visant à minimiser ses émissions.

"Un tiers est une rébellion des actionnaires", a déclaré Mark van Baal, fondateur de Follow This, en faisant référence au vote de Chevron. "Avec ces investisseurs, nous devons convaincre les autres investisseurs de voter eux aussi en faveur de l'alignement sur Paris."

La position plus favorable des investisseurs à l'égard de la direction coïncide avec la flambée des prix de l'énergie de cette année et fait suite aux efforts accrus des producteurs pour passer à des carburants à faible teneur en carbone.

Les actionnaires ont précédemment bloqué les propositions visant à accélérer les réductions des émissions de carbone chez les producteurs de pétrole et de gaz TotalEnergies, BP PLC, Shell, Occidental Petroleum Corp et ConocoPhillips.