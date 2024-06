(Alliance News) - Le FTSE 100 devrait ouvrir en hausse ce vendredi, suite à des échanges confiants en Asie et à une hausse des actions américaines cette nuit, ainsi qu'à de meilleures données économiques au Royaume-Uni.

L'indice devrait cependant subir une perte hebdomadaire, dans ce qui a été une fin de trimestre nerveuse.

Une lecture favorable d'un indicateur clé de l'inflation américaine plus tard, cependant, pourrait donner un peu d'élan.

L'indicateur de l'inflation des dépenses de consommation personnelle aux Etats-Unis devrait avoir diminué à 2,6 % en mai, contre 2,8 % en avril, selon le consensus cité par FXStreet. Une lecture plus faible que prévu pourrait réduire la pression sur le dollar, qui a l'air de commencer le mois sur les chapeaux de roue.

"Aucune nouvelle majeure n'est attendue du déflateur PCE d'aujourd'hui, qui devrait montrer une légère détente sur le front des prix en mai. Cependant, les indicateurs de sentiment (Chicago PMI, Uni Michigan Index) pourraient à nouveau soutenir la résilience de l'économie américaine, ce qui signifie que le dollar pourrait aborder le week-end sur une base plus forte avant qu'une série de données importantes la semaine prochaine ne fournissent encore plus d'informations sur la force de l'économie et pourraient entraîner un mouvement plus fort du dollar", a commenté Antje Praefcke, analyste de Commerzbank.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,4% à 8 209,18

Hang Seng : en hausse de 0,1 % à 17 735,40

Nikkei 225 : en hausse de 0,6% à 39 583,08

S&P/ASX 200 : +0,1% à 7 767,50

DJIA : clôture en hausse de 36,26 points, 0,1%, à 39 164,0

S&P 500 : clôture en hausse de 0,1% à 5 482,876

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,3% à 17 858,68

EUR : baisse à 1,0695 USD (1,0710 USD)

GBP : baisse à 1,2637 USD (1,2650 USD)

USD : en hausse à 160,93 JPY (160,67 JPY)

OR : baisse à 2 326,31 USD l'once (2 327,60 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 85,71 USD le baril (85,13 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

08:55 BST Allemagne chômage

13:30 BST Dépenses de consommation personnelle aux Etats-Unis

15:00 BST Indice du Michigan sur le moral des consommateurs américains

L'économie britannique a progressé à un rythme légèrement plus rapide que prévu au début de l'année, selon une révision de l'Office des statistiques nationales. Le produit intérieur brut britannique a augmenté de 0,7 % en glissement trimestriel au cours des trois mois se terminant en mars, se redressant après des baisses de 0,3 % et 0,1 % au cours des deux trimestres précédents, et dépassant l'estimation précédente d'une augmentation de 0,6 %. En glissement annuel, la croissance a été révisée à la hausse, passant de 0,2 % à 0,3 %. L'économie britannique a reculé de 0,2 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre de 2023. "En termes de production, les services ont augmenté de 0,8% sur le trimestre avec une croissance généralisée dans le secteur ; ailleurs, le secteur de la production a augmenté de 0,6% tandis que le secteur de la construction a diminué de 0,6%", a déclaré l'ONS. Selon une estimation réalisée au début du mois, l'économie britannique n'a enregistré aucune croissance au début du deuxième trimestre. Le PIB est resté inchangé en avril, après une hausse de 0,4 % en mars, a déclaré l'ONS au début du mois.

Le ministre conservateur Steve Baker va tenter de remplacer Rishi Sunak à la tête du parti s'il conduit les conservateurs à la défaite lors des élections britanniques du 4 juillet, comme prévu, a-t-on appris. Le ministre d'Irlande du Nord a laissé entendre qu'il se présenterait à la tête du parti s'il conservait son siège de Wycombe, où il a été réélu avec une faible majorité de 4 214 voix en 2019 lors des élections générales. Il a déclaré à l'agence de presse PA : "Une chose à la fois. Je veux représenter les habitants de Wycombe du mieux possible, comme je l'ai toujours fait. "Ensuite, nous verrons ce qui se passera". Il est entendu qu'il annoncera ses intentions si la déroute électorale annoncée par les sondages se produit et que Sunak est contraint de céder les rênes du parti. M. Baker rejoint d'autres candidats, dont la ministre des affaires Kemi Badenoch et le ministre de l'intérieur James Cleverly, qui se bousculent pour obtenir le poste à une semaine du scrutin. Le parti travailliste a déclaré que ces manœuvres montraient que les Tories faisaient passer "leurs intérêts personnels et leurs ambitions de leadership en premier". La compétition pour choisir le successeur de Sunak pourrait façonner le parti pour les années à venir, car les droitiers et les conservateurs plus centristes s'affrontent. Jeudi, le ministre de la sécurité, Tom Tugendhat, a refusé à deux reprises d'exclure une candidature au poste de président, lors d'une interview sur la chaîne ITV.

La valeur des biens immobiliers devrait augmenter plus lentement que les revenus britanniques au cours des deux prochaines années, le prix d'un logement type se situant actuellement à près de 20 000 livres sterling au-dessus du niveau qui serait généralement abordable pour les ménages, selon Zoopla. Toutefois, l'augmentation des revenus et l'allongement de la durée des prêts hypothécaires contribuent à améliorer l'accessibilité financière, ce qui signifie que la "surévaluation" des biens immobiliers devrait avoir disparu d'ici la fin de l'année, selon le site web. La surévaluation estimée par Zoopla a été obtenue en comparant le prix moyen réel des logements figurant dans son indice avec un prix "abordable", calculé sur la base des revenus disponibles des ménages, des taux hypothécaires moyens et de la taille moyenne des dépôts pour les acheteurs de logements. Le rapport indique que les prix de l'immobilier semblent toujours élevés selon différents critères : "Les prix de l'immobilier semblent toujours élevés au regard des différentes mesures de l'accessibilité. "Nous pensons que l'inflation des prix de l'immobilier restera modérée et qu'elle augmentera probablement plus lentement que les revenus des ménages au cours des deux prochaines années". Zoopla indique que le prix moyen d'un logement est d'environ 264 900 GBP, mais selon ses calculs, le prix abordable est de 245 200 GBP, ce qui fait que le logement moyen est surévalué de près de 20 000 GBP.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Goldman Sachs relève Intertek à 'achat' (neutre) - objectif de prix 6.350 (5.650) pence

Morgan Stanley ramène Safestore à 'equal-weight' - objectif de cours 850 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

BP a interrompu de nouveaux projets d'éoliennes en mer car son nouveau directeur général Murray Auchincloss se concentre pour l'instant sur le pétrole et le gaz et non sur les mesures de transition énergétique, a rapporté Reuters jeudi. Reuters, citant des sources au sein de l'entreprise, a déclaré que les mesures font partie d'un effort de Auchincloss pour réduire les investissements dans des projets coûteux à faible teneur en carbone. Selon Reuters, BP a imposé un gel des embauches dans l'ensemble de l'entreprise, à l'exception des travailleurs de première ligne et des agents de sécurité.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le fournisseur de composants pour portes et fenêtres Tyman a déclaré que les actionnaires recevront un dividende spécial, en plus d'une contrepartie de rachat de Quanex, à la suite de l'engagement des investisseurs. Afin d'apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant le cours de l'action Quanex depuis l'annonce de l'opération en numéraire et en actions, ainsi que les mouvements de change défavorables, les actionnaires de Tyman recevront également un dividende intérimaire spécial de 15 pence par action. Ce dividende s'ajoutera à la contrepartie convenue de 240 pence en espèces plus 0,05715 action Quanex pour chaque action Tyman détenue. "Les administrateurs de Tyman estiment que la transaction, telle que modifiée par cette annonce, est dans le meilleur intérêt des actionnaires de Tyman dans leur ensemble et continuent de recommander à l'unanimité aux actionnaires de Tyman de voter ou de faire voter en faveur du plan lors de l'assemblée du tribunal et de voter ou de faire voter en faveur de la résolution spéciale", a ajouté Tyman. L'accord d'acquisition de Tyman par Quanex a été conclu en avril.

AUTRES ENTREPRISES

Keywords Studios a déclaré qu'il serait "disposé à accepter" une proposition de rachat de la société de capital-investissement EQT Group, qui évalue le fournisseur de services techniques et créatifs pour la production de jeux vidéo à 1,96 milliard de livres sterling. La proposition fixe le prix de chaque action Keywords à 2 450 pence. Elle fait suite à une offre révisée de 2 430 pence faite mercredi. En mai, Keywords avait déclaré avoir reçu une offre de 2 550 pence par action de la part d'EQT. En ce qui concerne les transactions actuelles, Keywords a déclaré : "Le conseil d'administration est confiant dans la réalisation d'une forte croissance globale des revenus et des bénéfices en 2024, avec une performance qui devrait être pondérée par le deuxième semestre, car le secteur émerge des tendances de création de contenu plus lentes qui freinent actuellement les dépenses de l'industrie et, par conséquent, la croissance du groupe." L'entreprise a déclaré qu'un "petit nombre de projets de développement de jeux plus importants" ont été reportés ou annulés. Il a ajouté : "Ceci, ajouté à une demande toujours plus faible dans Globalize et à la montée en puissance relativement lente de la production de contenu à Hollywood, signifie que la croissance organique du premier semestre devrait maintenant être légèrement négative au cours du premier semestre. Le chiffre d'affaires déclaré devrait encore augmenter d'environ 7 % au cours du premier semestre. Toutefois, le groupe perçoit de plus en plus de signes positifs dans l'ensemble du secteur, les dépenses des grands clients continuant d'augmenter fortement, et il prévoit une reprise plus forte des grèves aux États-Unis, ce qui renforce sa confiance dans les résultats du second semestre. En conséquence, la croissance organique du second semestre devrait se situer autour de 10 %, conformément à nos prévisions à moyen terme."

Le gestionnaire de devises et d'actifs Record a fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires annuel et a déclaré que les actifs sous gestion avaient atteint un niveau record. Les actifs sous gestion ont augmenté de 17 % en glissement annuel pour atteindre 102,2 milliards USD à la fin du mois de mars, contre 87,7 milliards USD. Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 1,6 %, passant de 44,7 millions de livres sterling à 45,4 millions de livres sterling. Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté de 12 %, passant de 14,6 millions de livres sterling à 12,9 millions de livres sterling. "La performance financière sous-jacente du groupe reste forte, avec une croissance matérielle des actifs sous gestion, qui ont atteint leur plus haut niveau historique de 102,2 milliards de dollars, le lancement de nouveaux fonds et la répétition du niveau élevé de commissions de performance de l'année dernière, soit 5,8 millions de livres sterling", a déclaré le directeur général Jan Witte. Record a maintenu son dividende final à 2,45 pence par action, ce qui signifie que son dividende ordinaire annuel s'élève à 4,60 pence par action, soit une augmentation de 2,2 % par rapport à 4,50 pence. En outre, la société a déclaré un dividende spécial de 0,60 pence par action, après avoir "examiné le niveau actuel du capital du groupe par rapport à ses exigences actuelles en matière de réglementation et d'investissement". Cela signifie que le dividende total proposé pour l'année est en hausse de 0,4 %, passant de 5,18 pence à 5,20 pence.

