Les navires GNL jouent le jeu de l'attente au large des côtes espagnoles en prévision d'une hausse des prix

Par Belén Carreño et Marwa Rashad

Depuis des semaines, des dizaines de navires tournent au large des côtes ibériques et en Méditerranée, incapables de décrocher des créneaux pour décharger leurs cargaisons de GNL, alors que les usines qui reconvertissent le combustible surfondu en gaz fonctionnent à plein régime.

Le volume élevé de GNL en stockage flottant met en évidence le manque de capacité de "regazéification" de l'Europe, au moment même où le continent se prépare à un hiver où le gaz russe par gazoduc sera nettement moins important.

Mais des sources industrielles affirment que certains des navires en attente font partie d'une stratégie commerciale de leurs sociétés respectives, anticipant des prix plus élevés.

"Ils attendent des prix plus élevés. Si un seul navire en attente décharge sa cargaison, le prix s'effondre immédiatement en affectant les autres cargaisons de la file d'attente et cet effet domino est si douloureux en termes de coût d'opportunité", a déclaré l'une des sources.

Les prix du gaz naturel européen sont à leur plus bas niveau depuis juin, avec une baisse de 28 % en une semaine, en partie à cause des niveaux de stocks élevés et des températures supérieures à la normale, selon Rystad Energy.

"Pour les cargaisons de stockage flottant vendues sur une base DES (delivery ex ship), nous nous attendons à ce que la plupart d'entre elles soient livrées début novembre, bien que certaines sociétés puissent repousser les livraisons encore plus loin dans l'hiver", a déclaré Samuel Good, responsable des prix du GNL à l'agence de tarification des matières premières Argus.

Sur les neuf navires ancrés au large de Cadix mercredi midi, trois appartiennent à la société espagnole Naturgy : Castillo De Caldelas, Rioja Knutsen et Iberia Knutsen, ont indiqué deux sources industrielles.

Un des autres navires appartient à BP, trois au négociant en matières premières Trafigura et un à l'américain Cheniere, le dernier étant vide, ont précisé les sources, ajoutant que les navires sont parfois sous-loués par d'autres sociétés.

Un porte-parole de Naturgy a déclaré que ses navires ont des créneaux de déchargement assignés en Espagne et qu'ils attendent ces dates pour décharger.

BP, Cheniere et Trafigura ont refusé de commenter les opérations régulières de cargaison.

GRAPHIQUE : Navires GNL mouillant au large de la baie de Cadix en Espagne

Les autorités portuaires espagnoles ont déclaré que certains navires attendaient depuis la mi-septembre.

Un acteur du secteur a déclaré qu'il n'y avait aucun problème avec les créneaux horaires attribués en septembre en Espagne.

"Actuellement, les prix baissent assez rapidement et paradoxalement, ces cargaisons prendront moins de valeur qu'en septembre ou début octobre", a-t-il déclaré.

Toby Copson, responsable mondial du commerce et du conseil chez Trident LNG, a déclaré qu'il était peu probable que les cargaisons soient redirigées vers l'Asie, étant donné la flambée des coûts de fret et le fait que les prix sont plus bas qu'en Europe. Les prix des cargaisons de GNL en Europe pour décembre restent compétitifs par rapport à l'Asie pour le GNL d'origine américaine.

Les prix entre novembre et décembre restent en contango, où le prix à terme d'une marchandise est supérieur aux niveaux spot.

Pendant ce temps, certains pétroliers qui attendaient en Méditerranée depuis septembre ont récemment bougé, se dirigeant vers l'Europe du Nord-Ouest et les terminaux britanniques, selon la société de renseignements ICIS.

Bien que certains créneaux soient disponibles aux terminaux britanniques Isle of Grain et Dragon fin octobre et début novembre, les prix quotidiens du gaz aux hubs terrestres seront soumis à une pression baissière, car les réservoirs des terminaux libèrent de l'espace pour s'attaquer à l'arriéré de GNL, a déclaré Alex Froley, analyste GNL chez ICIS.

"Toutefois, les prix du gaz restent beaucoup plus élevés qu'au premier semestre 2021 et les prix pour l'hiver prochain ne reculent pas autant que le mois précédent", a-t-il ajouté.