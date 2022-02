Les prévisions de bénéfices de SBM Offshore sont "un peu légères", les actions plongent

Pour 2022, le groupe prévoit que le chiffre d'affaires s'élève à plus de 3,1 milliards de dollars et que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) atteigne environ 900 millions de dollars.

Les analystes interrogés par l'entreprise prévoient un chiffre d'affaires annuel de 2,99 milliards de dollars et un EBITDA de 993 millions de dollars.

Quirijn Mulder d'ING a qualifié les prévisions de "très prudentes", tandis que les analystes de Barclays ont écrit que "les prévisions au niveau de l'EBITDA... sont un peu légères".

Le directeur général Bruno Chabas a déclaré que les prévisions d'EBITDA incluaient les effets prévus de COVID-19, les coûts pour atténuer les impacts dans l'exécution du projet et gérer la prévention des conflits dans la flotte de SBM, ainsi que la maintenance supplémentaire repoussée à 2022.

"Sur la base de la visibilité que nous avons, nous pensons que c'est un point de départ raisonnable", a déclaré le directeur financier Douglas Wood aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

L'action de l'entreprise était en baisse de 6,2% à 1055 GMT.

"PERSONNE NE SAIT"

Sensible aux plans de dépenses d'investissement de ses clients, SBM pourrait bénéficier des bénéfices records publiés par BP, Shell et Equinor, alors que les prix du pétrole et du gaz s'envolent.

Le fournisseur de navires flottants de production de pétrole et de gaz a toutefois mis en garde contre les freins aux déplacements et à la logistique, l'inflation des prix, les fermetures de chantiers et les contraintes de capacité des fournisseurs qui ont affecté les activités de construction de ses grands projets en 2021.

"Personne ne sait s'il y a un véritable repli de COVID-19 cette année", a ajouté Mulder, analyste chez ING.

Selon la SBM, le degré d'atténuation de ces défis à l'avenir varie selon les projets, mais leur avancement reste sur la bonne voie, offrant une visibilité sur les flux de trésorerie jusqu'en 2050.

La société a réitéré sa volonté d'investir dans ses projets pilotes renouvelables au cours des prochaines années, notamment dans l'éolien offshore flottant, afin d'être "en phase avec la dynamique du marché".

Son homologue italien Saipem risque de devenir une victime de la transition vers une énergie plus propre, après un avertissement sur les bénéfices lancé plus tôt en février, qui a conduit les actionnaires à se démener pour consolider les finances du groupe de services énergétiques.