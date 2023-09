(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte mercredi, avant la publication d'un taux d'inflation clé aux Etats-Unis, qui pourrait avoir un impact sur les décisions futures en matière de taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 3,70 points à 7 531,23. Le FTSE 250 a perdu 20,18 points, soit 0,1%, à 18 522,12, et l'AIM All-Share a perdu 0,38 point, soit 0,1%, à 742,83.

Le Cboe UK 100 était en légère hausse à 750,43, le Cboe UK 250 était en légère baisse à 16 163,06, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 13 432,24.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,1%, le S&P 500 en baisse de 0,6% et le Nasdaq Composite en baisse de 1,0%

Les traders ont été prudents avant la publication de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis mercredi, qui pourrait avoir un impact sur les attentes concernant l'avenir des taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde.

Selon le consensus cité par FXStreet, l'IPC global devrait s'accélérer à 3,6% en base annuelle en août contre 3,2% en juillet.

Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank, a déclaré que la lecture "sera très importante en termes d'orientation des attentes de la Réserve fédérale (Fed), en particulier pour la réunion de novembre".

Actuellement, les marchés considèrent qu'il y a 93 % de chances que les taux d'intérêt restent inchangés lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, selon l'outil FedWatch du CME.

En revanche, lors de la réunion suivante, en novembre, il y a 59 % de chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base.

La récente hausse des prix du pétrole alimente également les craintes d'un retour des pressions inflationnistes dans l'économie mondiale. Le baril de Brent était coté à 92,43 USD tôt à Londres mercredi, en hausse par rapport aux 92,26 USD de la fin de journée de mardi.

Pendant ce temps, l'économie britannique s'est contractée plus que prévu en juillet, selon l'Office des statistiques nationales.

Le produit intérieur brut mensuel s'est contracté de 0,5% en juillet, après avoir augmenté de 0,5% en juin. Ce résultat est inférieur au consensus cité par FXStreet, qui ne prévoyait qu'une contraction de 0,2 % du PIB pour le mois de juillet.

La contraction de 0,5 % de la production de services, après une croissance de 0,2 % en juin, a été le principal facteur de la baisse de juillet, a expliqué l'ONS.

L'économie britannique "hokey cokey" ne rend pas la vie facile aux entreprises ni aux banquiers centraux", a déclaré Nicholas Hyett, analyste d'investissement chez Wealth Club.

"Avec une croissance qui oscille entre le haut et le bas et des hausses de taux d'intérêt annoncées puis écartées, il est difficile d'anticiper. Cela tend à rendre les entreprises nerveuses et désireuses de préserver leurs liquidités, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la croissance économique et les investissements futurs".

La livre sterling était cotée à 1,2457 USD tôt mercredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2477 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0743 USD, en hausse par rapport à 1,0729 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,36 yens, en hausse par rapport à 147,13 yens.

L'or était coté à 1 910,01 USD l'once, en baisse par rapport à 1 912,01 USD.

Dans le FTSE 100, Aviva a augmenté de 2,9%.

Elle a déclaré avoir accepté de vendre sa participation de 25,9 % dans Singapore Life, ainsi que deux instruments de dette, à Sumitomo Life Insurance Company pour 800 millions de livres sterling.

"C'est un bon résultat pour Aviva. La transaction simplifie encore l'entreprise et nous sommes en très bonne position pour poursuivre sur notre lancée au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada", a déclaré Amanda Blanc, présidente-directrice générale d'Aviva.

BP a perdu 0,9 %, après avoir déclaré que son PDG Bernard Looney avait démissionné "avec effet immédiat", après avoir admis qu'il n'avait pas été "totalement transparent" au sujet de ses relations historiques avec des collègues.

"Bernard Looney a informé la société qu'il démissionnait de son poste de directeur général avec effet immédiat", a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant que le directeur financier Murray Auchincloss assurerait l'intérim.

M. Looney quitte l'entreprise énergétique après moins de quatre ans à ce poste.

BP a déclaré qu'en mai de l'année dernière, son conseil d'administration avait reçu et examiné les allégations d'une source anonyme concernant la conduite de M. Looney "en ce qui concerne ses relations personnelles avec des collègues de l'entreprise".

"BP est l'un des plus grands acteurs du monde des affaires britannique, et les investisseurs ne s'attendent pas à des faux pas de cette ampleur de la part de l'un des chefs d'entreprise les plus influents du pays", a déclaré Sophie Lund Yates, analyste en chef des actions chez Hargreaves Lansdown.

"Une gouvernance solide et des contrôles de conduite sont à juste titre des éléments non négociables, et l'émergence d'une deuxième série d'allégations relatives à la divulgation inappropriée des relations par Looney s'est avérée être un pont trop loin", a-t-elle ajouté.

Dans l'indice FTSE 250, Renishaw a perdu 2,2 %, après avoir retardé la publication de ses résultats.

L'entreprise a déclaré qu'elle publierait ses résultats pour le premier semestre 2023 mardi prochain, au lieu de mercredi cette semaine. Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires et le bénéfice avant impôt ajusté soient conformes aux prévisions précédentes.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, On the Beach a bondi de 13 %.

Le détaillant de vacances à la plage a déclaré qu'au cours de son exercice financier se terminant le 30 septembre, il atteindra un chiffre d'affaires et une valeur de transaction totale records. Cette performance a été soutenue par l'amélioration des capacités de la plateforme et une stratégie bien exécutée à travers la marque et l'offre, a-t-il noté.

"Nous continuons à tirer profit des investissements que nous avons réalisés dans notre plateforme technologique propriétaire, notre marque et notre offre, et je suis heureux de constater que cela a entraîné une croissance du chiffre d'affaires et du résultat net au cours du second semestre de l'année, comme prévu. Parallèlement à l'accès à une plus grande capacité de sièges et de lits, cela s'est traduit par notre été le plus réussi, avec plus de passagers en vacances que jamais auparavant", a déclaré Shaun Morton, PDG de la compagnie.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en baisse de 0,1 %.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 1,0 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,2%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,2% en fin d'échanges. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,7 %

Le calendrier économique prévoit des données sur la production industrielle de l'UE à 1000 BST.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.