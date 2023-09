Le PDG de BP, Bernard Looney, affirme qu'il ne réduira pas davantage sa stratégie de transition énergétique après avoir cédé du terrain au début de l'année, bien que les investisseurs aient pénalisé le groupe pour son plan visant à se démarquer de ses rivaux en réduisant la production de pétrole et de gaz.

Prenant ses fonctions en février 2020 avec la promesse de réinventer cette entreprise vieille de 114 ans, M. Looney a présenté des plans ambitieux pour que le géant britannique de l'énergie parvienne à zéro émission nette d'ici à 2050 et investisse des milliards dans l'énergie renouvelable et à faible teneur en carbone.

Depuis lors, il a fait traverser au groupe certaines des années les plus tumultueuses de l'histoire moderne, du COVID-19 à une sortie rapide de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine l'année dernière, en passant par un choc des prix de l'énergie et une crise du coût de la vie à l'échelle mondiale.

Au début de l'année, BP a revu à la baisse ses projets de réduction de la production d'hydrocarbures d'ici 2030, à 25 % par rapport aux niveaux de 2019, contre 40 % précédemment.

Elle reste toutefois la seule grande compagnie pétrolière à vouloir réduire sa production d'ici à la fin de la décennie. Sa rivale Shell prévoit de maintenir sa production de pétrole et d'augmenter sa production de gaz d'ici à 2030, tandis que TotalEnergies vise également à accroître sa production.

Les investisseurs ont réagi froidement au plan de transition. Les actions de BP ont augmenté d'environ 4 % depuis l'entrée en fonction de M. Looney, contre des hausses d'environ 20 % et 29 % pour ses homologues européens Shell et TotalEnergies, et des hausses de 50 % et 80 % pour ses rivaux américains Chevron et Exxon Mobil.

Le pétrole et le gaz restent de loin la principale source de revenus de BP, ce qui contribuera à porter les bénéfices de l'entreprise à un niveau record de 28 milliards de dollars en 2022.

Mais M. Looney a déclaré qu'il ne ralentirait pas davantage l'abandon des hydrocarbures.

"Nous ne lâchons rien sur la transition", a déclaré l'Irlandais de 53 ans lors d'un entretien avec Reuters dans son bureau au siège de BP, dans le centre de Londres.

"Je crois que c'est ce dont le monde a besoin. Et je pense qu'il est de notre devoir de prouver que c'est dans l'intérêt à long terme de nos actionnaires".

UN JUSTE ÉQUILIBRE

Alors que les gouvernements du monde entier ont encouragé les entreprises à augmenter leur production de pétrole et de gaz dans le sillage de la guerre en Ukraine, et que certains ont ralenti leurs propres plans de décarbonisation face à la montée en flèche des factures d'énergie, M. Looney présente le secteur pétrolier comme une industrie en voie de disparition.

La croissance rapide des marchés des véhicules électriques (VE) en est un bon exemple.

"Lorsqu'il s'agit de transport privé, pour nous, le jeu est terminé - c'est le tour des VE", a déclaré M. Looney. "Cette révolution est en marche.

BP prévoit d'investir 55 à 65 milliards de dollars dans ses nouvelles activités de transition - y compris la recharge des VE, les biocarburants, l'hydrogène, l'éolien et le solaire - entre 2023 et 2030, lorsqu'elles représenteront la moitié des dépenses d'investissement annuelles de l'entreprise.

"Nous pensons qu'il faut investir dans le système énergétique actuel", a-t-il déclaré. "D'un autre côté, nous pensons que le monde a besoin de transition... cela crée des opportunités pour notre entreprise.

Au cours des trois dernières années et demie, BP a également connu d'importants changements internes, avec le changement de ses principaux dirigeants, le départ de milliers de vétérans du secteur pétrolier et l'embauche de milliers de personnes issues du monde des énergies renouvelables, y compris des cadres supérieurs.

M. Looney a rejeté les critiques formulées par les investisseurs et les analystes selon lesquelles l'entreprise va trop vite et dépense trop d'argent dans les carburants à faible teneur en carbone et les énergies renouvelables, dont les rendements pâlissent par rapport à ceux du pétrole et du gaz d'aujourd'hui.

"Nous nous développerons dans des secteurs qui ne seront pas corrélés au prix du pétrole. Cela sera très, très précieux", a-t-il déclaré.

"Nous pouvons nous asseoir ici aujourd'hui et nous demander si le pétrole va croître de 1 % par an, de 1,5 % ou de 0,5 %. Nous pouvons débattre du fait que le gaz naturel va croître de 2 %.

"Si je regarde le carburant d'aviation durable, les biocarburants, le biogaz, la recharge des véhicules électriques, ce sont des secteurs qui connaissent des taux de croissance à deux chiffres.

L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande de biocarburants, qui représente aujourd'hui un petit marché, fera plus que doubler entre 2022 et 2030, à mesure que les gouvernements renforceront la réglementation sur le climat.

BP prévoit de dépenser 15 milliards de dollars d'ici à 2030 pour développer fortement ses activités dans le domaine des biocarburants et du biogaz, afin d'atteindre 170 000 bpj, contre une production de pétrole et de gaz de 2 millions de bpj. BP prévoit que les rendements des biocarburants atteindront au moins 15 %, comme ceux du pétrole et du gaz à l'heure actuelle.

ON NE PEUT PAS SATISFAIRE TOUT LE MONDE

Les énergies renouvelables et les faibles émissions de carbone ne représentent encore qu'une petite partie du chiffre d'affaires du groupe.

Au premier semestre 2023, les "moteurs de croissance de la transition" ont représenté 700 millions de dollars sur un total de 23 milliards de dollars de bénéfices de base de BP.

M. Looney s'attend à ce que les bénéfices des activités de transition atteignent 3 à 4 milliards de dollars d'ici 2025, et jusqu'à 12 milliards de dollars d'ici 2030, soit environ un quart du total des bénéfices de base.

"La transition n'est pas synonyme de faibles rendements", a-t-il déclaré.

M. Looney, qui a rejoint BP à l'âge de 21 ans en tant qu'ingénieur dans la capitale écossaise du pétrole, Aberdeen, a déclaré que l'entreprise était "ma vie, à bien des égards", mais qu'il ne ressentait pas de ressentiment face aux critiques.

"Une chose que nous avons apprise après trois ans, c'est que nous ne satisferons jamais tout le monde", a déclaré M. Looney. "C'est impossible.