Mubadala, Raizen en phase finale pour racheter l'entreprise d'éthanol brésilienne de BP-Bunge - source

Il n'y a pas d'autres soumissionnaires dans le second tour et les propositions antérieures d'autres sociétés ont été disqualifiées, a déclaré la source, demandant l'anonymat pour divulguer les discussions privées.

Les actionnaires BP PLC et Bunge Ltd ont décidé de négocier avec les deux soumissionnaires dans une deuxième phase car la différence entre leurs propositions était très faible, selon la source. Des négociations parallèles sont en cours avec les deux.

Bien que l'affaire soit dans sa phase finale, il n'y a pas de date limite claire pour la conclusion d'un accord, ni de garantie qu'une vente sera signée.

BP, Mubadala et JPMorgan n'ont pas immédiatement commenté l'affaire. Raizen, une coentreprise entre Royal Dutch Shell et Cosan SA a refusé de commenter. Bunge a déclaré qu'elle "continue d'évaluer les options pour sortir de notre participation dans notre coentreprise de sucre et de bioénergie".

Bunge essaie de se séparer de ses usines d'éthanol au Brésil depuis un certain temps. En 2018, elle a envisagé une introduction en bourse avant de s'engager dans la coentreprise avec BP.

L'accord a donné à BP un rôle sur le marché brésilien de l'éthanol et comportait déjà des clauses sur les droits de sortie après 18 mois.

Le journal brésilien Valor Economico a fait état mardi de la vente et de l'intérêt de Mubadala et Raizen. BP Bunge Bioenergia possède 11 unités de production avec une capacité de broyage de canne à sucre de 33 millions de tonnes.

BP Bunge Bioenergia pourrait valoir 1,8 milliard de dollars, en considérant une moyenne industrielle de 55 dollars par tonne de capacité de broyage.

Il s'agirait du premier investissement de Mubadala dans l'éthanol au Brésil. Le fonds possède aux États-Unis Enviva Partners, qui produit des granulés de bois utilisés pour la production d'électricité.

Raizen, déjà le plus grand producteur d'éthanol du pays, consoliderait son leadership.

(1 $ = 5,0849 reais)