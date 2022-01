Rétrécir pour s'adapter : l'année où le grand pétrole commence à devenir un petit pétrole

Les grandes compagnies pétrolières européennes prévoient de dépenser leur manne provenant des prix élevés de l'énergie pour devenir de petites compagnies pétrolières.

La flambée des prix du pétrole et du gaz en 2021 a permis aux grandes compagnies pétrolières de réaliser des milliards de dollars de bénéfices, ce qui contraste fortement avec l'année précédente, où les prix de l'énergie s'étaient effondrés alors que la pandémie de coronavirus affectait les voyages et l'activité économique.

En règle générale, les compagnies investissent la majeure partie de ces liquidités dans des projets à long terme visant à stimuler la production et les réserves de pétrole et de gaz après les coupes sombres de l'année précédente.

Mais, contrairement à ce qui s'est passé à d'autres moments de leur histoire, BP https://www.reuters.com/article/bp-results-idAFL1N2RT0CF , Royal Dutch Shell https://www.reuters.com/business/energy/shell-continue-7-bln-buyback-programme-at-pace-2022-01-07 , TotalEnergies, Equinor et l'Italien Eni s'attachent à restituer autant de liquidités que possible aux actionnaires afin de les ménager alors qu'ils entament un virage risqué vers les énergies renouvelables et à faible teneur en carbone.

"Toutes les grandes compagnies pétrolières gèrent le déclin dans une certaine mesure", en se tournant vers des champs qui offrent des retours sur investissement plus importants pour les actionnaires et en abandonnant les actifs plus matures, a déclaré Ben Cook, gestionnaire de portefeuille chez BP Capital Fund Advisors.

La pression croissante des investisseurs, des activistes et des gouvernements pour lutter contre le changement climatique signifie que les géants pétroliers européens ferment les robinets des dépenses pétrolières, même si les perspectives de prix et de demande restent solides.

La double stratégie de réduction de la production de pétrole et d'augmentation des rendements pour les actionnaires a été mise en évidence lorsque Shell a vendu https://www.reuters.com/business/shell-nears-deal-sell-texas-shale-assets-conocophillips-95-bln-wsj-2021-09-20 son activité de pétrole de schiste de Permian aux États-Unis pour 9,5 milliards de dollars en septembre, promettant de rendre 7 milliards de dollars aux investisseurs.

Les investisseurs dans les entreprises américaines peuvent également s'attendre à ce que leurs paiements atteignent des montants records, mais Exxon Mobil et Chevron, les principales entreprises pétrolières et gazières américaines, prévoient de continuer à injecter de l'argent dans de nouveaux projets pétroliers, encouragées par les appels de la Maison Blanche en faveur d'une production accrue de pétrole pour lutter contre les prix élevés de l'énergie et l'inflation.

En 2022, les entreprises européennes devraient rendre aux investisseurs un montant record de 54 milliards de dollars en dividendes et en rachats d'actions, selon l'analyse de Bernstein, tandis qu'Exxon et Chevron devraient verser plus de 30 milliards de dollars ensemble.

UN PETROLE PLUS PETIT

Alors que les investissements dans de nouveaux projets pétroliers diminuent, la production de pétrole des cinq principales compagnies énergétiques européennes devrait chuter de plus de 15 % pour passer sous la barre des 6 millions de barils par jour (bpj) d'ici 2030, après avoir atteint un pic d'environ 7 millions de bpj en 2025, selon les données de Bernstein Research.

La société britannique BP a déclaré qu'elle réduirait sa production de pétrole de 40 %, soit environ 1 million de barils par jour, d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019. Shell a déclaré que sa production de pétrole atteindrait son maximum en 2019, tandis que Eni a indiqué que sa production plafonnerait en 2025.

La transition énergétique battant son plein, les investisseurs ont accueilli favorablement le regain d'intérêt pour leurs rendements. Après avoir été à l'avant-garde de l'extraction du pétrole et du gaz pendant plus d'un siècle, du forage au Moyen-Orient à la production en eaux profondes, les majors pétrolières ont l'habitude de verser des milliards de dollars dans des projets énormes et complexes qui ont dépassé le budget et le calendrier, ce qui a conduit à une décennie de mauvais rendements après 2010.

"Les stratégies de transition énergétique sont de mieux en mieux définies, mais les investisseurs n'achèteront pas une histoire au vu des échecs du passé. Les entreprises devront donc prouver qu'elles peuvent mettre en œuvre ces stratégies de manière efficace et rentable", a déclaré Alasdair McKinnon du Scottish Investment Fund.

LE TEMPS DES RÉCOLTES

Une partie de la production pétrolière restera un combustible clé dans la transition énergétique et la production de gaz naturel devrait augmenter, car des pays comme l'Inde et la Chine cherchent à substituer le gaz au combustible fossile le plus polluant, le charbon.

Dans le même temps, les grandes compagnies pétrolières européennes réorientent leurs dépenses vers les énergies renouvelables, telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire, en promettant que les rendements de leurs activités à faible émission de carbone seront équivalents, voire supérieurs, à ceux du pétrole et du gaz à long terme.

Cela contraste avec les entreprises américaines, où Exxon et Chevron sont restées à l'écart des énergies renouvelables. Le directeur général de Chevron, Mike Worth, a déclaré que les énergies renouvelables "ne génèrent pas les rendements à deux chiffres que les investisseurs souhaitent".

La forte baisse déjà constatée des investissements dans les nouveaux développements pétroliers par les entreprises européennes ces dernières années a contribué à faire grimper les prix du pétrole à long terme, dans l'attente d'une offre inférieure à la demande.

"Une telle prudence pourrait soutenir les prix des hydrocarbures, car la demande d'énergie semble devoir continuer à croître... et l'offre pourrait être restreinte, d'autant que les sources d'énergie renouvelables et alternatives ne semblent pas encore prêtes à prendre le relais de la charge de base", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements de la plateforme en ligne AJ Bell.

La demande de pétrole devrait atteindre un pic autour de 2030 selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

"Les dirigeants du secteur pétrolier sont conscients de la pression de l'opinion publique, de leurs responsabilités environnementales et de l'opprobre que pourrait susciter tout nouveau chantier d'envergure", a déclaré M. Mould, ajoutant que les entreprises résisteront à la tentation de relancer la production.

Le directeur général de Shell, Ben van Beurden, a déclaré que la société envisageait le long terme et que, même si elle souhaitait profiter des prix élevés du pétrole, "nous n'avons pas l'intention d'investir massivement dans un marché en hausse, car nous pensons que lorsque nous pourrons commencer à récolter, nous aurons à nouveau dépassé ce pic".

La stratégie de l'Europe sera un test, a déclaré M. Cook de BP Capital Fund.

Il est difficile de dire qui a raison quant au rythme de la transition. Le temps nous dira si l'Europe est allée trop vite.