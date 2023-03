Rosneft: bénéfice net proche de 10 milliards d'euros en 2022, en baisse de 7,9%

Moscou (awp/afp) - Le géant pétrolier russe Rosneft a annoncé lundi avoir engrangé en 2022 un bénéfice net de 813 milliards de roubles, soit 9,8 milliards d'euros au taux actuel, en baisse de 7,9% par rapport à 2021.

"La dynamique des indicateurs a été affectée par des facteurs non monétaires", a indiqué l'entreprise dans un communiqué, faisant là notamment référence aux multiples sanctions internationales ayant visé le secteur énergétique russe depuis un an.

En 2021, Rosneft avait enregistré un bénéfice net record, à 883 milliards de roubles (10,7 milliards d'euros au taux actuel).

Mais depuis, une pluie de sanctions occidentales a touché le secteur russe des hydrocarbures, dans le but de limiter les revenus de Moscou destinés à financer son offensive militaire en Ukraine.

Les Européens ont promis en mai 2022 d'arrêter la quasi-totalité de leurs importations de pétrole russe, diminuant ainsi en fin d'année d'environ 90% leurs livraisons de brut venant de Russie.

Début décembre, aux côtés du G7 et de l'Australie, l'UE a aussi mis en place un embargo sur le pétrole russe et un plafonnement de son prix de vente à l'export. Avant de coupler le tout, début février 2023, par les mêmes mécanismes visant cette fois-ci les produits pétroliers raffinés.

En Allemagne, les activités de Rosneft ont par ailleurs été mises sous tutelle par Berlin, autre exemple des sanctions frappant l'entreprise publique russe.

Avant cela, le géant britannique des hydrocarbures BP, actionnaire à près de 20% de Rosneft depuis 2013, avait annoncé se désengager du groupe russe.

Le patron de Rosneft, Igor Setchine, également sous sanctions à titre individuel, a déploré lundi "un contexte de pressions extérieures" et "un environnement macro-économique volatile" pour justifier les résultats 2022, tout en se satisfaisant de "la résilience du modèle économique" de Rosneft.

"Le niveau de résultat net atteint constitue une base solide pour le paiement du dividende pour l'exercice" de l'année dernière, a indiqué de son côté l'entreprise.

Rosneft s'est par ailleurs réjoui d'avoir établi en 2022 un record dans sa production de gaz, à 74,4 milliards de mètres cubes, soit une hausse de 15% sur un an.

L'un des grands projets actuels de Rosneft est "Vostok Oil" en Sibérie, qui regroupe les plus grands gisements pétroliers de la région de Krasnoïarsk et qui est présenté comme le "plus grand nouveau projet d'hydrocarbures du monde".

Rosneft espère débuter la production de "Vostok Oil" en 2024, avec pour objectif d'atteindre 100 millions de tonnes de production au début de la prochaine décennie.

