Saipem Spa - Société de services pétroliers basée à Milan - Un consortium composé de Saipem Contracting Netherlands BV, BOS Shelf LLC et BOS Shelf International FZCO a signé un accord-cadre avec BP Exploration (Caspian Sea) Ltd, qui fait partie de BP PLC. L'accord prévoit l'exécution d'activités offshore dans les eaux azerbaïdjanaises de la mer Caspienne. Saipem exploitera le navire SCV Khankendi et fournira l'équipage pour les activités maritimes concernant les champs Shah Deniz et Azeri-Chirag-Gunashli. Le consortium sera responsable de l'installation, de la construction, de la fourniture et de l'installation des infrastructures sous-marines et des services liés à la durée de vie des champs. Saipem estime la valeur globale des services à environ 300 millions d'USD. Sur ce montant, 250 millions de dollars correspondent à la part de Saipem. L'accord initial a une durée de trois ans, mais peut être prolongé de deux ans.

Saipem déclare que l'accord "renforce la relation de longue date entre Saipem et BP et consolide sa présence dans une région où la société opère depuis la fin des années 1990. Il confirme également le rôle de Saipem en tant que partenaire avancé et fiable pour tous les types d'opérations et de services offshore".

Cours actuel de l'action Saipem : 2,36 EUR, en hausse de 1,8 % à Milan vendredi

Variation sur 12 mois : +60%.

Cours actuel de l'action BP : 459,65 pence, en hausse de 1,7 % à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 1,5

