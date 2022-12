Selon un groupe d'experts de la Chambre des représentants des États-Unis, les grandes compagnies pétrolières n'agissent guère sur le climat malgré leurs promesses.

Les démocrates de la commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la réforme ont cité à comparaître les dirigeants des grandes compagnies pétrolières pour obtenir les documents, y compris les courriels internes des entreprises, à la fin de l'année dernière, après une audience les mettant sur la sellette concernant leur réponse au changement climatique.

De nombreux documents montrent que les grandes compagnies pétrolières discutent de la stratégie consistant à vendre, ou à céder, des gisements de pétrole et de gaz à des entreprises plus petites afin de réduire leurs propres émissions - un geste qui ne fait que transférer ces émissions à l'entreprise suivante sans les réduire, selon le panel.

En 2019 par exemple, Jack Collins, alors cadre de BPX, l'unité pétrolière et gazière terrestre de BP, a expliqué à un autre responsable de l'entreprise, dans un courriel interne, que l'entreprise avait prévu de réduire ses émissions grâce à un projet de pompe solaire.

"Cependant, nous avons choisi d'arrêter presque tous ces projets à la lumière de nos plans de désinvestissement", a écrit Collins, selon les documents.

Chez Shell, le porte-parole Curtis Smith a déclaré dans un courriel interne au sujet du désinvestissement des actifs dans les sables bitumineux du Canada : "Il est vrai que nous transférons la responsabilité du CO2 lorsque nous nous désinvestissons."

"Ce n'est cependant pas différent lorsque l'accès aux ressources nous est refusé aux États-Unis (ou ailleurs) et que ce besoin énergétique est ensuite satisfait avec des ressources dans un pays qui a (probablement) beaucoup moins de réglementations que nous dans une société moderne et civilisée", a-t-il déclaré dans l'e-mail.

Dans les documents décrochés par le panel de la Chambre, un collègue de Smith a déclaré dans une réponse par courriel : "Que sommes-nous exactement censés faire au lieu de nous désinvestir ... verser du béton sur les sables bitumineux et brûler l'acte de propriété du terrain pour que personne ne puisse les acheter ?"

BP n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Smith de Shell a déclaré que l'enquête du panel de la Chambre n'a pas permis de découvrir de preuves d'une campagne de désinformation sur le climat.

"En fait, la poignée de documents assignés à comparaître que le Comité a choisi de mettre en évidence chez Shell sont la preuve des efforts considérables déployés par la société pour fixer des objectifs agressifs, transformer son portefeuille et participer de manière significative à la transition énergétique en cours", a déclaré M. Smith.

Les documents montrent également que la stratégie 2021 du groupe industriel American Petroleum Institute sur le changement climatique a été organisée autour de "la promotion continue du gaz naturel dans une économie sous contrainte carbone."

Mike Sommers, le chef de l'API, a écrit dans un courriel interne qu'en atténuant les émissions, par le torchage du méthane dans les champs de production et avec la technologie de capture et de stockage du carbone, il est possible de décrocher davantage le "permis d'exploitation" du forage de combustibles fossiles.

L'API n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La représentante Carolyn Maloney, présidente de la commission, a déclaré que les dirigeants ont admis dans leur témoignage l'année dernière devant la commission que la production de pétrole et de gaz contribue à une urgence climatique, mais qu'ils ont fait trop peu pour s'attaquer au problème.

"Les nouvelles preuves d'aujourd'hui montrent clairement que ces entreprises savent que leurs engagements en matière de climat sont inadéquats, mais qu'elles donnent la priorité aux profits record de Big Oil sur les coûts humains du changement climatique."

La publication des documents intervient après que les démocrates ont perdu le contrôle de la Chambre lors des élections de novembre et perdront la possibilité de diriger les enquêtes du panel lorsque les républicains prendront le pouvoir début janvier.

La publication intervient également après que l'administration du président Joe Biden a exhorté à plusieurs reprises les foreurs de pétrole et de gaz à augmenter la production afin d'aider les alliés pendant la guerre de la Russie contre l'Ukraine et de protéger les consommateurs nationaux des factures énergétiques élevées.

Le panel de la Chambre a déjà publié un mémo le 14 septembre montrant que les majors pétrolières ont "écologisé" leur bilan en matière de changement climatique "par le biais de publicités et d'engagements climatiques trompeurs - sans réduire significativement les émissions".