Shell passe à la prochaine étape de l'appel d'offres pour le fabricant danois de biogaz Nature Energy -sources

La vente devrait être conclue d'ici la fin de l'année et pourrait valoriser Nature Energy à environ 2 milliards de dollars, selon les sources.

Elle intervient dans un contexte d'intérêt croissant pour le biogaz, qui est produit à partir de déchets agricoles et d'autres déchets biologiques et qui pourrait remplacer certains des combustibles fossiles qui font fonctionner les principales économies mondiales.

Lundi, BP a accepté d'acheter le producteur américain de gaz naturel renouvelable Archaea Energy Inc pour environ 4,1 milliards de dollars. Il vise à quintupler sa production d'ici 2030.

Nature Energy a accepté les offres initiales pour le deuxième tour d'enchères au cours de la dernière semaine de septembre, ont déclaré deux sources à Reuters.

Il n'a pas été précisé quelles autres sociétés, à part Shell, ont participé au deuxième tour d'enchères.

Shell a refusé de commenter. Nature Energy a refusé de faire des commentaires.

JP Morgan dirige le processus de vente pour les propriétaires actuels de Nature Energy, le gestionnaire d'actifs Davidson Kempner, le fonds d'investissement privé européen Pioneer Point Partners et le fonds de pension danois Sampension.

JP Morgan s'est refusé à tout commentaire.

Nature Energy exploite 12 usines de biogaz au Danemark et une en France et en a d'autres en projet, selon son site Web. Elle prévoit de traiter 4,4 millions de tonnes de déchets en 2022 et de les convertir en 181 millions de mètres cubes de gaz vert, qui peuvent être utilisés pour le transport ou le chauffage domestique. BP et Repsol ont également envisagé des offres pour l'entreprise, mais ont tous deux baissé les bras, ont déclaré deux sources familières avec la question.

La société hongkongaise CK Infrastructure Holdings a également travaillé sur une offre mais n'a pas progressé au deuxième tour, selon deux sources.

BP, Repsol et CK Infrastructure Holdings n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La ruée vers les carburants alternatifs a pris une nouvelle dimension cette année, alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper le prix du gaz naturel et exposé la vulnérabilité de l'Europe, dépendante des importations, aux interruptions d'approvisionnement.

Shell est déjà un client de Nature Energy, ayant signé un contrat en 2020 pour acheter une partie de son biométhane, un produit qui dépend toujours du soutien du gouvernement et qui doit encore connaître les percées technologiques et les progrès à l'échelle de l'énergie éolienne et solaire.