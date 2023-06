Un nouveau groupe d'entreprises britanniques lancé pour rivaliser avec la CBI avant le vote décisif

(Alliance News) - Un nouveau groupe d'entreprises a été créé au Royaume-Uni, avec des sociétés telles que BP PLC et Heathrow Airport Ltd parmi ses membres, avant le vote crucial du jour J sur l'avenir de la Confédération de l'industrie britannique (CBI), touchée par le scandale.

Les Chambres de commerce britanniques ont créé le Business Council, dont la mission est de "concevoir et de conduire l'avenir de l'économie britannique".

Parmi les membres fondateurs figurent certaines des plus grandes entreprises du Royaume-Uni, dont la compagnie pétrolière BP (FTSE 100), Heathrow, InterContinental Hotels Group PLC, propriétaire de l'Holiday Inn, et Drax Group PLC, entreprise de centrales électriques.

Le directeur général du BCC, Shevaun Haviland, et la présidente, la baronne Martha Lane Fox, réunissent des chefs d'entreprise pour une table ronde à Londres, lundi, afin de discuter de la nouvelle proposition de groupe d'entreprises.

Cette initiative intervient alors que le CBI se prépare à un vote crucial mardi, l'ancien groupe de pression influent tentant de décrocher son avenir à la suite d'une série d'allégations de harcèlement sexuel.

Le groupe a été contraint de retourner à la planche à dessin en avril pour élaborer un plan qui, espère-t-il, aidera les membres à retrouver leur confiance dans sa capacité à les représenter.

Mais le groupe rival de la BCC espère obtenir le soutien des entreprises qui ont cessé ou suspendu leur adhésion à la CBI et qui ne participent pas au vote.

Shevaun Haviland, directeur général de la BCC, a déclaré : "Nous avons discuté avec les plus grandes entreprises du pays et il nous est apparu clairement qu'elles recherchaient un autre type de représentation.

"Ces entreprises veulent faire partie d'un cadre enraciné dans leurs communautés locales, tout en ayant la capacité de façonner le débat national et international".

Elle a ajouté : "Le Conseil est un projet à long terme qui réunira des dirigeants de l'ensemble de l'industrie britannique afin d'examiner les principales questions politiques auxquelles sont confrontées les entreprises britanniques et de travailler sur l'initiative Future of the Economy, convoquée par notre présidente, la baronne Martha Lane Fox".

Elle a ajouté que le Conseil des entreprises se concentrera sur cinq défis auxquels l'économie est confrontée : la révolution numérique, les personnes et le travail, le "net zero", la Grande-Bretagne mondiale et la "high street".

Mme Haviland a déclaré : "Ces défis constitueront la toile de fond des prochaines élections générales, qui auront lieu avant la fin de l'année prochaine et auxquelles tout le monde se prépare déjà à Westminster.

"La voix des entreprises doit être entendue haut et fort, et c'est en temps utile que nous nous exprimons."

La nouvelle directrice générale de la CBI, Rain Newton-Smith, a déclaré qu'elle "se battrait pour l'organisation" avant le vote de mardi.

Les membres voteront sur un nouveau prospectus, qui prévoit la nomination d'un nouveau président et un vote annuel sur la composition du conseil d'administration, à la suite d'allégations de harcèlement sexuel au sein du CBI formulées par plus d'une douzaine de femmes, dont deux allégations distinctes de viol.

S'exprimant dans le cadre de l'émission Sunday With Laura Kuenssberg de la BBC, Mme Newton-Smith a déclaré : "Cela a été absolument dévastateur : "J'espère que nous sortons de ce qui a été une crise vraiment profonde et douloureuse pour nous en tant qu'organisation.

L'ancien directeur du CBI, Tony Danker, a été licencié le 11 avril à la suite de plaintes déposées contre lui, dont une pour harcèlement sexuel.

Son départ est intervenu après que le Guardian a rapporté les allégations formulées contre lui dans des articles publiés en mars et en avril.

Le cabinet d'avocats Fox Williams LLP a été chargé de mener une enquête indépendante et un certain nombre d'autres personnes ont également été licenciées par le CBI.

M. Danker a déclaré à la BBC que son nom avait été associé à tort à d'autres allégations, notamment les viols présumés qui se seraient produits avant qu'il ne rejoigne le CBI.

Aviva PLC a été la première grande entreprise à rompre ses liens avec le groupe, et des dizaines de grands noms de l'économie britannique lui ont rapidement emboîté le pas.

Par August Graham, PA Business Reporter

Press Association : Finance

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.